https://ria.ru/20230726/efiopiya-1886427709.html
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией
Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:42
2023-07-26T16:42
2023-07-26T16:42
россия
эфиопия
санкт-петербург
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886425171_0:0:2652:1493_1920x0_80_0_0_439ad83a5459729e6dacb56a5b310dd5.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений. Мы будем обсуждать и двусторонние, и многосторонние вопросы. Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", - заявил Аби Ахмед Али, встречу транслировал телеканал "Россия 24". По его словам, Эфиопия "крайне заинтересована в обсуждении с вами как с братской страной развития наших двусторонних отношений и региональных вопросов". Днем ранее в Кремле заявили, что на лидеров африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html
россия
эфиопия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886425171_0:0:2652:1989_1920x0_80_0_0_7dce506ac5065125f01815cdafcfb5c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эфиопия, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Эфиопия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией
Премьер Эфиопии: нынешний визит в Россию будет способствовать укреплению отношений
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али на переговорах
с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений. Мы будем обсуждать и двусторонние, и многосторонние вопросы. Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", - заявил Аби Ахмед Али, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
По его словам, Эфиопия "крайне заинтересована в обсуждении с вами как с братской страной развития наших двусторонних отношений и региональных вопросов".
Днем ранее в Кремле заявили, что на лидеров африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге
. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Межгосударственные отношения России и Эфиопии