https://ria.ru/20230726/efiopiya-1886427709.html

Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 26.07.2023

Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:42

2023-07-26T16:42

2023-07-26T16:42

россия

эфиопия

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений. Мы будем обсуждать и двусторонние, и многосторонние вопросы. Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", - заявил Аби Ахмед Али, встречу транслировал телеканал "Россия 24". По его словам, Эфиопия "крайне заинтересована в обсуждении с вами как с братской страной развития наших двусторонних отношений и региональных вопросов". Днем ранее в Кремле заявили, что на лидеров африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886233604.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, эфиопия, санкт-петербург, владимир путин