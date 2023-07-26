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Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
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16:42 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/efiopiya-1886427709.html
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией - РИА Новости, 26.07.2023
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией
Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:42
2023-07-26T16:42
россия
эфиопия
санкт-петербург
владимир путин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. "Нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений. Мы будем обсуждать и двусторонние, и многосторонние вопросы. Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", - заявил Аби Ахмед Али, встречу транслировал телеканал "Россия 24". По его словам, Эфиопия "крайне заинтересована в обсуждении с вами как с братской страной развития наших двусторонних отношений и региональных вопросов". Днем ранее в Кремле заявили, что на лидеров африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов. Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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россия, эфиопия, санкт-петербург, владимир путин
Россия, Эфиопия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Премьер Эфиопии заявил о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Премьер Эфиопии: нынешний визит в Россию будет способствовать укреплению отношений

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи в рамках экономического и гуманитарного форума Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али во время встречи в рамках экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка"
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Визит делегации Эфиопии в Россию и участие в саммите "Россия-Африка" будет способствовать развитию двусторонних отношений, заявил премьер-министр Эфиопии Аби Ахмед Али на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Нынешний визит будет способствовать укреплению наших отношений. Мы будем обсуждать и двусторонние, и многосторонние вопросы. Мы договорились обсудить вопросы технологий, безопасности, экономических обменов, торговли. Надеюсь, это станет очень плодотворной дискуссией", - заявил Аби Ахмед Али, встречу транслировал телеканал "Россия 24".
По его словам, Эфиопия "крайне заинтересована в обсуждении с вами как с братской страной развития наших двусторонних отношений и региональных вопросов".
Днем ранее в Кремле заявили, что на лидеров африканских стран оказывалось беспрецедентное давление, чтобы сорвать мероприятие. Но саммит состоится. Его программа весьма обширна, а по итогам планируется принять пакет совместных документов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия – Африка", призванные содействовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства между Россией и Африканским континентом, пройдут в "Экспофоруме" 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Демеке Меконнен на встрече в Аддис-Абабе - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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