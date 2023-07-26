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Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России

Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России - РИА Новости, 26.07.2023

Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России

Работу над законопроектом по сбыту фермерской продукции выделил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:11

2023-07-26T15:11

2023-07-26T15:12

общество

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Работу над законопроектом по сбыту фермерской продукции выделил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, подводя итоги весенней сессии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."55% внутреннего валового сельскохозяйственного продукта производят малые формы хозяйствования, а не крупные агрохолдинги. Поскольку сети не смогли удовлетворить спрос на фермерскую продукцию, фермеры пошли на интернет-площадки и очень неплохо себя зарекомендовали", – отметил Двойных.Анализируя ситуацию в торговле, сенатор заявил: "Количество рынков сокращать нельзя. При этом нельзя открывать рынки в ущерб стандартам, к которым мы уже привыкли. Ревизия многих рынков показала, что и санитарные требования, и подходы, и качество выкладки уже не соответствуют позиции наших граждан".Также Александр Двойных поднял тему роста внутреннего туризма: "У нас много городов-курортов, которые сейчас развиваются. У них появляется колоссальный потенциал", — отметил сенатор.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество