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Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России - РИА Новости, 26.07.2023
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15:11 26.07.2023 (обновлено: 15:12 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/dvoynykh-1886398945.html
Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России
Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России - РИА Новости, 26.07.2023
Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России
Работу над законопроектом по сбыту фермерской продукции выделил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:11
2023-07-26T15:12
общество
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Работу над законопроектом по сбыту фермерской продукции выделил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, подводя итоги весенней сессии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня"."55% внутреннего валового сельскохозяйственного продукта производят малые формы хозяйствования, а не крупные агрохолдинги. Поскольку сети не смогли удовлетворить спрос на фермерскую продукцию, фермеры пошли на интернет-площадки и очень неплохо себя зарекомендовали", – отметил Двойных.Анализируя ситуацию в торговле, сенатор заявил: "Количество рынков сокращать нельзя. При этом нельзя открывать рынки в ущерб стандартам, к которым мы уже привыкли. Ревизия многих рынков показала, что и санитарные требования, и подходы, и качество выкладки уже не соответствуют позиции наших граждан".Также Александр Двойных поднял тему роста внутреннего туризма: "У нас много городов-курортов, которые сейчас развиваются. У них появляется колоссальный потенциал", — отметил сенатор.
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общество
Общество

Сенатор оценил роль фермеров на продовольственном рынке России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Работу над законопроектом по сбыту фермерской продукции выделил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, подводя итоги весенней сессии в пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня".
"55% внутреннего валового сельскохозяйственного продукта производят малые формы хозяйствования, а не крупные агрохолдинги. Поскольку сети не смогли удовлетворить спрос на фермерскую продукцию, фермеры пошли на интернет-площадки и очень неплохо себя зарекомендовали", – отметил Двойных.
Анализируя ситуацию в торговле, сенатор заявил: "Количество рынков сокращать нельзя. При этом нельзя открывать рынки в ущерб стандартам, к которым мы уже привыкли. Ревизия многих рынков показала, что и санитарные требования, и подходы, и качество выкладки уже не соответствуют позиции наших граждан".
Также Александр Двойных поднял тему роста внутреннего туризма: "У нас много городов-курортов, которые сейчас развиваются. У них появляется колоссальный потенциал", — отметил сенатор.
 
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