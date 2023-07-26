https://ria.ru/20230726/drony-1886500402.html
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов - РИА Новости, 26.07.2023
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов
Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T23:12
2023-07-26T23:12
2023-07-26T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
михаил федоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868104273_0:70:1440:880_1920x0_80_0_0_9d66f9de2419468ac1945742496668dc.jpg
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и разведывательных беспилотников в рамках программы "Армия дронов". "Отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели. Все дроны приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов", - написал Федоров в своем телеграм-канале. Ранее Федоров заявлял, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868104273_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b66242f603a858402ba3d0eb666aaeac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, михаил федоров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Михаил Федоров
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов
Глава украинского Минцифры Федоров заявил об отправке ВСУ 1700 дронов
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале
сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и разведывательных беспилотников в рамках программы "Армия дронов".
"Отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели. Все дроны приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов", - написал Федоров в своем телеграм-канале.
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
Ранее Федоров заявлял, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
"Не хотят расширять кладбища". Солдаты ВСУ разочаровались в украинцах