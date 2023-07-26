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Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/drony-1886500402.html
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов - РИА Новости, 26.07.2023
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов
Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T23:12
2023-07-26T23:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
владимир путин
михаил федоров
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и разведывательных беспилотников в рамках программы "Армия дронов". "Отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели. Все дроны приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов", - написал Федоров в своем телеграм-канале. Ранее Федоров заявлял, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, михаил федоров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Михаил Федоров
Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов

Глава украинского Минцифры Федоров заявил об отправке ВСУ 1700 дронов

© Фото : ГО "Український мілітарний центр"БПЛА MiniShark украинской компании
БПЛА MiniShark украинской компании - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : ГО "Український мілітарний центр"
БПЛА MiniShark украинской компании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и разведывательных беспилотников в рамках программы "Армия дронов".
"Отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели. Все дроны приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов", - написал Федоров в своем телеграм-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Киев в панике: Запад в шаге от "слива" Украины
19 июля, 08:00
Ранее Федоров заявлял, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
"Не хотят расширять кладбища". Солдаты ВСУ разочаровались в украинцах
24 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинМихаил Федоров
 
 
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