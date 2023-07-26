https://ria.ru/20230726/drony-1886500402.html

Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов

Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов - РИА Новости, 26.07.2023

Минцифры Украины заявило об отправке военным 1700 дронов

Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T23:12

2023-07-26T23:12

2023-07-26T23:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

владимир путин

михаил федоров

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Министр цифровой трансформации Украины вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram-канале сообщил об отправке украинским военным 1,7 тысячи ударных и разведывательных беспилотников в рамках программы "Армия дронов". "Отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них ударные и разведывательные коптеры. "Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели. Все дроны приобретены в рамках государственной программы "Армия дронов", - написал Федоров в своем телеграм-канале. Ранее Федоров заявлял, что Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230719/konflikt-1884952887.html

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, донбасс, владимир путин, михаил федоров