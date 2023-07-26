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В России создают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов - РИА Новости, 26.07.2023
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03:37 26.07.2023 (обновлено: 09:07 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/drony-1886286808.html
В России создают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов
В России создают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов - РИА Новости, 26.07.2023
В России создают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов
Холдинг "Росэлектроника" создает новый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны, сообщил РИА Новости гендиректор Рыбинского завода... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T03:37
2023-07-26T09:07
безопасность
россия
российская электроника
технологии
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" создает новый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны, сообщил РИА Новости гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев."Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять", — сказал руководитель предприятия.По его словам, РЛС комплекса сможет обнаруживать самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры."Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали, — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал Комогорцев.Мини-беспилотники, в том числе приспособленные для военных целей гражданские дроны, представляют на сегодняшний день серьезную угрозу как на поле боя, так и с точки зрения их потенциального использования в терактах. Такие дроны могут нести обычные пехотные гранаты, кумулятивные боевые части для поражения бронетехники, самодельные взрывные устройства. Кроме того, мини-дроны используют для разведки и корректировки огня артиллерии.Ранее завод разработал портативную многофункциональную РЛС, вес которой с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 килограммов. Станция предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и для обнаружения наземной техники. Также она может находить надводные цели.
https://ria.ru/20230721/rls-1885393546.html
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безопасность, россия, российская электроника, технологии
Безопасность, Россия, Российская электроника, Технологии
В России создают радиолокационную станцию с функцией подавления мини-дронов

"Росэлектроника": в России создают новый комплекс для обнаружения и подавления мини-дронов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРадиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей (РЛС) "Енот", разработанная в НПЦ "Элвис"
Радиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей (РЛС) Енот, разработанная в НПЦ Элвис - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Радиолокационная система обнаружения и сопровождения наземных, надводных и воздушных целей (РЛС) "Енот", разработанная в НПЦ "Элвис". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" создает новый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять мини-дроны, сообщил РИА Новости гендиректор Рыбинского завода приборостроения Андрей Комогорцев.
"Работу по созданию модуля подавления мы начали, когда был готов первый прототип мобильной РЛС. Сейчас она находится на финальном этапе, и до конца третьего квартала этого года мы планируем представить единый комплекс, который сможет обнаруживать и подавлять", — сказал руководитель предприятия.
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По его словам, РЛС комплекса сможет обнаруживать самые сложные объекты, например миниатюрные гражданские коптеры.
"Одна из самых маленьких целей, которую мы обнаруживали, — дрон размером 16х20 сантиметров, типа DJI Mini. Станция гарантированно видит и сопровождает его на расстоянии до 500 метров в движении и до 250 метров в зависшем состоянии, в том числе и в условиях городской застройки", — рассказал Комогорцев.
Мини-беспилотники, в том числе приспособленные для военных целей гражданские дроны, представляют на сегодняшний день серьезную угрозу как на поле боя, так и с точки зрения их потенциального использования в терактах. Такие дроны могут нести обычные пехотные гранаты, кумулятивные боевые части для поражения бронетехники, самодельные взрывные устройства. Кроме того, мини-дроны используют для разведки и корректировки огня артиллерии.
Ранее завод разработал портативную многофункциональную РЛС, вес которой с поворотным устройством и аккумуляторами не превышает 25 килограммов. Станция предназначена для защиты объектов критически важной инфраструктуры от воздушных беспилотников и для обнаружения наземной техники. Также она может находить надводные цели.
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