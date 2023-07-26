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В Москве отправили в психлечебницу мужчину, устроившего дебош в больнице
В Москве отправили в психлечебницу мужчину, устроившего дебош в больнице - РИА Новости, 26.07.2023
В Москве отправили в психлечебницу мужчину, устроившего дебош в больнице
Мужчина устроил дебош в лечебном учреждении в Москве и подрался с посетителем, скандалисту потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:47
2023-07-26T14:47
2023-07-26T14:47
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина устроил дебош в лечебном учреждении в Москве и подрался с посетителем, скандалисту потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации полиции, инцидент случился накануне в одном из лечебных учреждений в московском районе Сокольники. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя неадекватно, пояснить причины своего поведения не смог. Ему вызван наряд специализированной медицинской помощи, госпитализирован. Также гражданин нанес посетителю (учреждения - ред.) незначительные телесные повреждения", - сказали в полиции, не уточняя характер повреждений. Собеседник отметил, что по данному факту проводится проверка. В свою очередь информированный источник рассказал агентству, что дебошир отправился в психбольницу. По данным подмосковного министерства здравоохранения, инцидент произошел в приемном отделении стационара Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы в Сокольниках, пострадавший мужчина "получил незначительные ранения, от госпитализации отказался".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве отправили в психлечебницу мужчину, устроившего дебош в больнице
В Москве отправили в психлечебницу мужчину, подравшегося с посетителем больницы
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина устроил дебош в лечебном учреждении в Москве и подрался с посетителем, скандалисту потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По информации полиции, инцидент случился накануне в одном из лечебных учреждений в московском районе Сокольники.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя неадекватно, пояснить причины своего поведения не смог. Ему вызван наряд специализированной медицинской помощи, госпитализирован. Также гражданин нанес посетителю (учреждения - ред.) незначительные телесные повреждения", - сказали в полиции, не уточняя характер повреждений.
Собеседник отметил, что по данному факту проводится проверка.
В свою очередь информированный источник рассказал агентству, что дебошир отправился в психбольницу.
По данным подмосковного министерства здравоохранения, инцидент произошел в приемном отделении стационара Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы в Сокольниках, пострадавший мужчина "получил незначительные ранения, от госпитализации отказался".
Предположительно, пьяный мужчина устроил дебош в кафе в центре Москвы