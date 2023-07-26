https://ria.ru/20230726/draka-1886392990.html

В Москве отправили в психлечебницу мужчину, устроившего дебош в больнице

В Москве отправили в психлечебницу мужчину, устроившего дебош в больнице - РИА Новости, 26.07.2023

В Москве отправили в психлечебницу мужчину, устроившего дебош в больнице

Мужчина устроил дебош в лечебном учреждении в Москве и подрался с посетителем, скандалисту потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:47

2023-07-26T14:47

2023-07-26T14:47

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мужчина устроил дебош в лечебном учреждении в Москве и подрался с посетителем, скандалисту потребовалась помощь медиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. По информации полиции, инцидент случился накануне в одном из лечебных учреждений в московском районе Сокольники. "Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, который вел себя неадекватно, пояснить причины своего поведения не смог. Ему вызван наряд специализированной медицинской помощи, госпитализирован. Также гражданин нанес посетителю (учреждения - ред.) незначительные телесные повреждения", - сказали в полиции, не уточняя характер повреждений. Собеседник отметил, что по данному факту проводится проверка. В свою очередь информированный источник рассказал агентству, что дебошир отправился в психбольницу. По данным подмосковного министерства здравоохранения, инцидент произошел в приемном отделении стационара Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы в Сокольниках, пострадавший мужчина "получил незначительные ранения, от госпитализации отказался".

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москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия