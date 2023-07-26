https://ria.ru/20230726/dosug-1886315446.html

Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей

Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей - РИА Новости, 26.07.2023

Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила депутатский запрос зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:25

2023-07-26T10:25

2023-07-26T10:25

год педагога и наставника

татьяна голикова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила депутатский запрос зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность введения сертификата, который обеспечит бесплатный культурный досуг учителям с непрерывным стажем от 5 лет. "Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручение рассмотреть возможность введения специального сертификата "Учительский билет" для российских педагогов, имеющих не менее 5 лет непрерывного педагогического стажа, и предоставить позицию правительства РФ по данному вопросу", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. В нем уточняется, что сертификат "Учительский билет" позволит учителям с непрерывным стажем стражем от 5 лет безлимитно посещать музеи и выставки государственного, регионального и муниципального уровней. Кроме того, предлагается выделять учителям 10 тысяч рублей ежегодно на иные формы культурно-досуговой деятельности: концерты, театр и другие. "В случае сопровождения педагогом группы учащихся школы на запланированное культурно-досуговое мероприятие сертификат "Учительский билет" дает право бесплатного посещения данного мероприятия", - сказано в запросе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

татьяна голикова