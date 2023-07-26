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Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей - РИА Новости, 26.07.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
10:25 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/dosug-1886315446.html
Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей
Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей - РИА Новости, 26.07.2023
Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила депутатский запрос зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T10:25
2023-07-26T10:25
год педагога и наставника
татьяна голикова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила депутатский запрос зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность введения сертификата, который обеспечит бесплатный культурный досуг учителям с непрерывным стажем от 5 лет. "Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручение рассмотреть возможность введения специального сертификата "Учительский билет" для российских педагогов, имеющих не менее 5 лет непрерывного педагогического стажа, и предоставить позицию правительства РФ по данному вопросу", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости. В нем уточняется, что сертификат "Учительский билет" позволит учителям с непрерывным стажем стражем от 5 лет безлимитно посещать музеи и выставки государственного, регионального и муниципального уровней. Кроме того, предлагается выделять учителям 10 тысяч рублей ежегодно на иные формы культурно-досуговой деятельности: концерты, театр и другие. "В случае сопровождения педагогом группы учащихся школы на запланированное культурно-досуговое мероприятие сертификат "Учительский билет" дает право бесплатного посещения данного мероприятия", - сказано в запросе.
РИА Новости
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татьяна голикова
Год педагога и наставника, Татьяна Голикова

Татьяне Голиковой направлен запрос о сертификате для досуга учителей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила депутатский запрос зампреду правительства РФ Татьяне Голиковой с просьбой рассмотреть возможность введения сертификата, который обеспечит бесплатный культурный досуг учителям с непрерывным стажем от 5 лет.
"Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, дать поручение рассмотреть возможность введения специального сертификата "Учительский билет" для российских педагогов, имеющих не менее 5 лет непрерывного педагогического стажа, и предоставить позицию правительства РФ по данному вопросу", - говорится в тексте документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
В нем уточняется, что сертификат "Учительский билет" позволит учителям с непрерывным стажем стражем от 5 лет безлимитно посещать музеи и выставки государственного, регионального и муниципального уровней. Кроме того, предлагается выделять учителям 10 тысяч рублей ежегодно на иные формы культурно-досуговой деятельности: концерты, театр и другие.
"В случае сопровождения педагогом группы учащихся школы на запланированное культурно-досуговое мероприятие сертификат "Учительский билет" дает право бесплатного посещения данного мероприятия", - сказано в запросе.
 
Год педагога и наставникаТатьяна Голикова
 
 
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