https://ria.ru/20230726/dolzhniki-1886348484.html

В России появится государственный реестр должников

В России появится государственный реестр должников - РИА Новости, 26.07.2023

В России появится государственный реестр должников

ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T12:37

2023-07-26T12:37

2023-07-26T12:37

россия

санкт-петербург

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd37d64e8dbc62c6926abf91b060fce6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями, сообщил директор службы Дмитрий Аристов в среду. Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве. "Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства", - сказал Аристов на круглом столе в рамках второго саммита "Россия – Африка", который проходит в Петербурге. Основной задачей станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг. Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее. Сейчас ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.

https://ria.ru/20230720/zagranpasporta-1885319407.html

https://ria.ru/20230514/kredity-1871590408.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика