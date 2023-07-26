https://ria.ru/20230726/dolzhniki-1886348484.html
В России появится государственный реестр должников
В России появится государственный реестр должников - РИА Новости, 26.07.2023
В России появится государственный реестр должников
ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:37
2023-07-26T12:37
2023-07-26T12:37
россия
санкт-петербург
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd37d64e8dbc62c6926abf91b060fce6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями, сообщил директор службы Дмитрий Аристов в среду. Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве. "Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства", - сказал Аристов на круглом столе в рамках второго саммита "Россия – Африка", который проходит в Петербурге. Основной задачей станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг. Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее. Сейчас ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.
https://ria.ru/20230720/zagranpasporta-1885319407.html
https://ria.ru/20230514/kredity-1871590408.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572996862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b4858d8e26eacf38bfe4f083c15c253.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика
В России появится государственный реестр должников
Глава ФССП Аристов анонсировал запуск единого реестра должников в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями, сообщил директор службы Дмитрий Аристов в среду.
Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве.
У должников и банкротов будут изымать загранпаспорта
"Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства", - сказал Аристов на круглом столе в рамках второго саммита "Россия – Африка", который проходит в Петербурге
. Основной задачей станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг.
Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее.
Сейчас ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.
Эксперт рассказал, как отказаться от кредитов, переходящих от умершего