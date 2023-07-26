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В России появится государственный реестр должников - РИА Новости, 26.07.2023
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12:37 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/dolzhniki-1886348484.html
В России появится государственный реестр должников
В России появится государственный реестр должников - РИА Новости, 26.07.2023
В России появится государственный реестр должников
ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:37
2023-07-26T12:37
россия
санкт-петербург
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями, сообщил директор службы Дмитрий Аристов в среду. Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве. "Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства", - сказал Аристов на круглом столе в рамках второго саммита "Россия – Африка", который проходит в Петербурге. Основной задачей станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг. Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее. Сейчас ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.
https://ria.ru/20230720/zagranpasporta-1885319407.html
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россия, санкт-петербург, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), экономика
Россия, Санкт-Петербург, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Экономика
В России появится государственный реестр должников

Глава ФССП Аристов анонсировал запуск единого реестра должников в России

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСотрудник службы судебных приставов
Сотрудник службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Сотрудник службы судебных приставов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. ФССП запустит в России реестр должников, в котором будет отображаться информация о долгах россиян, официальных доходах и различных ограничениях, связанных с задолженностями, сообщил директор службы Дмитрий Аристов в среду.
Пользоваться новым инструментом смогут все ведомства, задействованные в исполнительном производстве.
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"Запись в реестре будет содержать актуальную информацию об исполнении требования и являться основанием для обращения взыскания на денежные средства, доходы должника, возбуждения исполнительного производства", - сказал Аристов на круглом столе в рамках второго саммита "Россия – Африка", который проходит в Петербурге. Основной задачей станет повышение прозрачности исполнения на стадии до возбуждения исполнительного производства: должник и взыскатель смогут контролировать процесс исполнения требований исполнительного документа через личный кабинет на портале госуслуг.
Кроме того, как ожидается, будет упрощен процесс предъявления требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц к исполнению, а также сокращены сроки снятия ограничений, арестов, запретов, перечисления денег и так далее.
Сейчас ФССП совместно с Минюстом участвует в подготовке нормативной базы для запуска реестра.
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