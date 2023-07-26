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МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара - РИА Новости, 26.07.2023
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11:04 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/dollar-1886324749.html
МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара
МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара - РИА Новости, 26.07.2023
МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара
Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США, Штаты используют его как инструмент влияния, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:04
2023-07-26T11:04
в мире
россия
сша
африка
мария захарова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США, Штаты используют его как инструмент влияния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она отметила, что Россия совместно с африканскими друзьями рассчитывает формировать глобальную недискриминационную повестку дня, работать над построением новых условий мирного сосуществования. "Полагаем необходимым вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты", – сказала Захарова. По ее словам, США используют доллар как инструмент не только борьбы за преимущество, но и как "средство реализации своей агрессии".
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в мире, россия, сша, африка, мария захарова
В мире, Россия, США, Африка, Мария Захарова
МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара

Представитель МИД Захарова: Россия намерена работать с Африкой над ослаблением доллара США

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США, Штаты используют его как инструмент влияния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она отметила, что Россия совместно с африканскими друзьями рассчитывает формировать глобальную недискриминационную повестку дня, работать над построением новых условий мирного сосуществования.
«
"Полагаем необходимым вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты", – сказала Захарова.
По ее словам, США используют доллар как инструмент не только борьбы за преимущество, но и как "средство реализации своей агрессии".
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