https://ria.ru/20230726/dollar-1886324749.html

МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара

МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара - РИА Новости, 26.07.2023

МИД рассказал о планах России работать с Африкой над ослаблением доллара

Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США, Штаты используют его как инструмент влияния, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:04

2023-07-26T11:04

2023-07-26T11:04

в мире

россия

сша

африка

мария захарова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия намерена работать с африканскими странами над ослаблением доллара США, Штаты используют его как инструмент влияния, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В ходе брифинга она отметила, что Россия совместно с африканскими друзьями рассчитывает формировать глобальную недискриминационную повестку дня, работать над построением новых условий мирного сосуществования. "Полагаем необходимым вести дело к ослаблению американского доллара как практически монопольного средства расчетов и резервной валюты", – сказала Захарова. По ее словам, США используют доллар как инструмент не только борьбы за преимущество, но и как "средство реализации своей агрессии".

https://ria.ru/20230519/dollar-1872771202.html

россия

сша

африка

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в мире, россия, сша, африка, мария захарова