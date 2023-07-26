https://ria.ru/20230726/doklad-1886325709.html

Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму

Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму - РИА Новости, 26.07.2023

Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минпромторг подготовить новый доклад по туризму, так как в докладе замминистра промышленности и торговли РФ Альберта... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:07

2023-07-26T11:07

2023-07-26T13:06

россия

экономика

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минпромторг подготовить новый доклад по туризму, так как в докладе замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, озвученном на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России нет анализа."Мы сейчас говорим о туризме. Мы находимся на совещании, которое посвящено развитию туристической отрасли, и ваш доклад, который называется "Производство транспортных средств и инфраструктуры для туризма", должен был предполагать анализ спроса в этой области. Чтобы вы как министерство промышленности и торговли смогли предложить на варианты, как строить предложение. Мне этого не хватило. Потому что, кроме оборудования питания и аттракционов, вы ничего не сказали", - сказал он. "Причем тут только рассказ о том, какие могут быть транспортные средства”, - сказал премьер. Он подчеркнул, что нужен тщательный анализ вместе с Минэкономразвития. "Давайте сделаем такую серьезную работу", - добавил премьер. Мишустин просил передать главе ведомства просьбу подготовить соответствующий доклад и представить его на стратегической сессии по туризму.

https://realty.ria.ru/20230726/mishustin-1886317024.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)