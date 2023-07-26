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Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму - РИА Новости, 26.07.2023
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11:07 26.07.2023 (обновлено: 13:06 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/doklad-1886325709.html
Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму
Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму - РИА Новости, 26.07.2023
Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минпромторг подготовить новый доклад по туризму, так как в докладе замминистра промышленности и торговли РФ Альберта... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:07
2023-07-26T13:06
россия
экономика
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минпромторг подготовить новый доклад по туризму, так как в докладе замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, озвученном на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России нет анализа."Мы сейчас говорим о туризме. Мы находимся на совещании, которое посвящено развитию туристической отрасли, и ваш доклад, который называется "Производство транспортных средств и инфраструктуры для туризма", должен был предполагать анализ спроса в этой области. Чтобы вы как министерство промышленности и торговли смогли предложить на варианты, как строить предложение. Мне этого не хватило. Потому что, кроме оборудования питания и аттракционов, вы ничего не сказали", - сказал он. "Причем тут только рассказ о том, какие могут быть транспортные средства”, - сказал премьер. Он подчеркнул, что нужен тщательный анализ вместе с Минэкономразвития. "Давайте сделаем такую серьезную работу", - добавил премьер. Мишустин просил передать главе ведомства просьбу подготовить соответствующий доклад и представить его на стратегической сессии по туризму.
https://realty.ria.ru/20230726/mishustin-1886317024.html
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россия, экономика, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин попросил замглавы Минпромторга подготовить новый доклад по туризму

Мишустин попросил замминистра промышленности Каримова подготовить новый доклад по туризму

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июл - РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин попросил Минпромторг подготовить новый доклад по туризму, так как в докладе замминистра промышленности и торговли РФ Альберта Каримова, озвученном на совещании по развитию туризма и индустрии гостеприимства в России нет анализа.
"Мы сейчас говорим о туризме. Мы находимся на совещании, которое посвящено развитию туристической отрасли, и ваш доклад, который называется "Производство транспортных средств и инфраструктуры для туризма", должен был предполагать анализ спроса в этой области. Чтобы вы как министерство промышленности и торговли смогли предложить на варианты, как строить предложение. Мне этого не хватило. Потому что, кроме оборудования питания и аттракционов, вы ничего не сказали", - сказал он.
"Причем тут только рассказ о том, какие могут быть транспортные средства”, - сказал премьер.
Он подчеркнул, что нужен тщательный анализ вместе с Минэкономразвития.
"Давайте сделаем такую серьезную работу", - добавил премьер.
Мишустин просил передать главе ведомства просьбу подготовить соответствующий доклад и представить его на стратегической сессии по туризму.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Сибирский федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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РоссияЭкономикаМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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