https://ria.ru/20230726/dobrovoltsy-1886287159.html

Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек - РИА Новости, 26.07.2023

Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Украинская штурмовая группа на запорожском направлении при попытке штурма российских позиций добровольцев из отряда "Барс-10" за два дня потеряла практически... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T04:04

2023-07-26T04:04

2023-07-26T04:04

специальная военная операция на украине

украина

царские волки

безопасность

вооруженные силы украины

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 26 июл - РИА Новости. Украинская штурмовая группа на запорожском направлении при попытке штурма российских позиций добровольцев из отряда "Барс-10" за два дня потеряла практически весь состав - от 70 до 100 человек, рассказал РИА Новости командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн". "За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров (противника - ред.) рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь - у противника", - рассказал военнослужащий.Также он объяснил, что по радиоперехватам противника было ясно, что военнослужащие Украины запросили эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождались. "У них командир роты, называли (в радиоперехватах - ред.), забыл позывной, "трехсотый" (раненый - ред.) у них точно был. Взвод эвакуационный не смог зайти и эвакуировать их личный состав, поэтому у них "трехсотые" переходят в "двухсотые" (погибшие - ред.)", - добавил Сатурн.

https://radiosputnik.ria.ru/20230725/tsarskie-volki-1886106391.html

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украина, царские волки, безопасность, вооруженные силы украины