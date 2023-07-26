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Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/dobrovoltsy-1886287159.html
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек - РИА Новости, 26.07.2023
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек
Украинская штурмовая группа на запорожском направлении при попытке штурма российских позиций добровольцев из отряда "Барс-10" за два дня потеряла практически... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T04:04
2023-07-26T04:04
специальная военная операция на украине
украина
царские волки
безопасность
вооруженные силы украины
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 26 июл - РИА Новости. Украинская штурмовая группа на запорожском направлении при попытке штурма российских позиций добровольцев из отряда "Барс-10" за два дня потеряла практически весь состав - от 70 до 100 человек, рассказал РИА Новости командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн". "За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров (противника - ред.) рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь - у противника", - рассказал военнослужащий.Также он объяснил, что по радиоперехватам противника было ясно, что военнослужащие Украины запросили эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождались. "У них командир роты, называли (в радиоперехватах - ред.), забыл позывной, "трехсотый" (раненый - ред.) у них точно был. Взвод эвакуационный не смог зайти и эвакуировать их личный состав, поэтому у них "трехсотые" переходят в "двухсотые" (погибшие - ред.)", - добавил Сатурн.
https://radiosputnik.ria.ru/20230725/tsarskie-volki-1886106391.html
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украина, царские волки, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Царские волки, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Командир "Барс": группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская обл.), 26 июл - РИА Новости. Украинская штурмовая группа на запорожском направлении при попытке штурма российских позиций добровольцев из отряда "Барс-10" за два дня потеряла практически весь состав - от 70 до 100 человек, рассказал РИА Новости командир отряда "Барс-10" бригады "Царские волки" с позывным "Сатурн".
"За последние два дня, по радиоперехватам радиопереговоров (противника - ред.) рядом с нами, не буду говорить, где населенный пункт, у них от 70 до 100 человек безвозвратных потерь - у противника", - рассказал военнослужащий.
Также он объяснил, что по радиоперехватам противника было ясно, что военнослужащие Украины запросили эвакуацию у своих подразделений, но так ее и не дождались.
"У них командир роты, называли (в радиоперехватах - ред.), забыл позывной, "трехсотый" (раненый - ред.) у них точно был. Взвод эвакуационный не смог зайти и эвакуировать их личный состав, поэтому у них "трехсотые" переходят в "двухсотые" (погибшие - ред.)", - добавил Сатурн.
Боевой расчет минометного подразделения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Вчера, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЦарские волкиБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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