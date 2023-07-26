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Украинский диверсант получил 22 года колонии за теракт в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2023
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12:38 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html
Украинский диверсант получил 22 года колонии за теракт в Брянской области
Украинский диверсант получил 22 года колонии за теракт в Брянской области - РИА Новости, 26.07.2023
Украинский диверсант получил 22 года колонии за теракт в Брянской области
Второй западный военный суд в среду приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского диверсанта Сергея Белавина за теракт на железной дороге в Брянской РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:38
2023-07-26T12:38
брянская область
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Второй западный военный суд в среду приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского диверсанта Сергея Белавина за теракт на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Приговором суда Белавину назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Гражданские иски обоим потерпевшим по 400 тысяч рублей и РЖД на 157 тысяч 69 рублей удовлетворены", - сказала собеседница агентства. Ранее Белавин полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по статьям "Теракт в составе организованной группы", "Прохождение обучения террористической деятельности", "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывного устройства". Как было установлено, для выполнения задания Белавин получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Ущерб РЖД составил 119 тысяч 820 рублей, а локомотивному бюро "Гомель" Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей. В июле 2022 года брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве, были повреждены стекла кабины машиниста, никто не пострадал. По версии следствия, Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд. Следствие полагает, что представители военной разведки Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали Белавина для осуществления террористической деятельности в России. С апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил физическую и психологическую подготовку, научился работать со взрывчаткой. Целью Белавина, по оценке следствия, была "дестабилизация деятельности органов государственной власти РФ, воздействие на принятие ими решения о прекращении спецоперации". Его соучастники спрятали в лесу в Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления. В ходе предварительного следствия оставшиеся взрывные устройства и комплектующие, перепрятанные обвиняемым, были изъяты из тайников.
https://ria.ru/20230614/diversanty-1878019654.html
https://ria.ru/20230529/belgorod-1874756367.html
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брянская область, александр богомаз, украина
Брянская область, Александр Богомаз, Украина
Украинский диверсант получил 22 года колонии за теракт в Брянской области

Украинский диверсант получил 22 года колонии за подрыв железной дороги в Брянской области

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Второй западный военный суд в среду приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского диверсанта Сергея Белавина за теракт на железной дороге в Брянской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Приговором суда Белавину назначено 22 года колонии строгого режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Гражданские иски обоим потерпевшим по 400 тысяч рублей и РЖД на 157 тысяч 69 рублей удовлетворены", - сказала собеседница агентства.
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Ранее Белавин полностью признал свою вину. Суд признал его виновным по статьям "Теракт в составе организованной группы", "Прохождение обучения террористической деятельности", "Незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ" и "Незаконное изготовление взрывного устройства".
Как было установлено, для выполнения задания Белавин получил 100 тысяч рублей и 4 тысячи долларов. Ущерб РЖД составил 119 тысяч 820 рублей, а локомотивному бюро "Гомель" Белорусской железной дороги - 8,3 тысячи рублей.
В июле 2022 года брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о сработавшем в Унечском районе на железнодорожных путях взрывном устройстве, были повреждены стекла кабины машиниста, никто не пострадал.
По версии следствия, Белавин в июне 2022 года приехал в Россию, забрал из тайника оборудование и 9 июля заложил взрывчатку между шпалами железнодорожного полотна на 153-м километре Московской железной дороги в Унечском районе Брянской области. В момент приближения грузового поезда он совершил подрыв. Были повреждены участок железной дороги и поезд.
Следствие полагает, что представители военной разведки Украины и других вооруженных формирований за деньги завербовали Белавина для осуществления террористической деятельности в России. С апреля 2020 по декабрь 2021 года в Киеве и Киевской области он проходил физическую и психологическую подготовку, научился работать со взрывчаткой.
Целью Белавина, по оценке следствия, была "дестабилизация деятельности органов государственной власти РФ, воздействие на принятие ими решения о прекращении спецоперации". Его соучастники спрятали в лесу в Брянской области гексогеносодержащее взрывчатое вещество массой не менее 900 граммов в тротиловом эквиваленте, две мины, восемь электродетонаторов, два минных взрывателя, два запала, два приемо-передающих устройства и пульт дистанционного управления.
В ходе предварительного следствия оставшиеся взрывные устройства и комплектующие, перепрятанные обвиняемым, были изъяты из тайников.
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