https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886485241.html

МИД России рассказал о последствиях решения Молдавии о высылке дипломатов

МИД России рассказал о последствиях решения Молдавии о высылке дипломатов - РИА Новости, 26.07.2023

МИД России рассказал о последствиях решения Молдавии о высылке дипломатов

Решение Кишинева о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии ударит по молдавским гражданам, они будут ограничены в получении российских... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T20:45

2023-07-26T20:45

2023-07-26T20:48

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молдавия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Кишинева о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии ударит по молдавским гражданам, они будут ограничены в получении российских консульских услуг, заявили в МИД России.Ранее советник главы МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что посольство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника."Решение официального Кишинева ударит, прежде всего, по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html

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россия, молдавия, кишинев, в мире