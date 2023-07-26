https://ria.ru/20230726/diplomatiya-1886485241.html
МИД России рассказал о последствиях решения Молдавии о высылке дипломатов
МИД России рассказал о последствиях решения Молдавии о высылке дипломатов - РИА Новости, 26.07.2023
МИД России рассказал о последствиях решения Молдавии о высылке дипломатов
Решение Кишинева о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии ударит по молдавским гражданам, они будут ограничены в получении российских... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:45
2023-07-26T20:45
2023-07-26T20:48
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Решение Кишинева о сокращении дипломатического присутствия России в Молдавии ударит по молдавским гражданам, они будут ограничены в получении российских консульских услуг, заявили в МИД России.Ранее советник главы МИД Молдавии Игорь Захаров заявил, что посольство России в Кишиневе покинут 22 дипломата и 23 технических работника."Решение официального Кишинева ударит, прежде всего, по молдавским гражданам, которые из-за антироссийской линии властей своей страны будут объективно ограничены в получении российских консульских услуг и поддержании культурных, образовательных, духовных, деловых и человеческих контактов с Россией", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
https://ria.ru/20230608/vysylka-1877028252.html
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россия, молдавия, кишинев, в мире
Россия, Молдавия, Кишинев, В мире
МИД России рассказал о последствиях решения Молдавии о высылке дипломатов
МИД России: решение Молдавии о сокращении дипприсутствия ограничит возможности населения