https://ria.ru/20230726/degtyarev-1886338368.html

Дегтярев встретился с хабаровским батальоном "Генерал Корф" в ДНР

Дегтярев встретился с хабаровским батальоном "Генерал Корф" в ДНР - РИА Новости, 26.07.2023

Дегтярев встретился с хабаровским батальоном "Генерал Корф" в ДНР

Дегтярев

2023-07-26T11:54

2023-07-26T11:54

2023-07-26T11:54

хабаровский край

донецкая народная республика

дебальцево

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 26 июл - РИА Новости. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что встретился в Донбассе с бойцами именного батальона связи и управления "Генерал Корф", сформированного в Хабаровском крае. Губернатор с рабочей поездкой прибыл в Донецкую Народную Республику (ДНР). "Побывал в расположении нашего именного батальона связи и управления "Генерал Корф". Сегодня бойцы батальона, где служат в большинстве жители Хабаровского края, выполняют важные задачи в зоне СВО... Пожелал нашим парням боевой удачи, здоровья! С нами Бог, а за нами - Правда", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Он отметил, что воинам была передана очередная партия техники: тактический багги "Ерофей", бронированный "Соболь" и гуманитарный груз, в том числе предметы личной гигиены и продукты питания. Как сообщает краевое правительство, при посещении пункта временной дислокации защитников-добровольцев губернатор осмотрел их условия быта и побеседовал с бойцами. В небольшом здании есть оборудованные комнаты для сна и отдыха, помещения для совещаний и еды. Солдаты поблагодарили главу региона и все правительство края за оказываемую им помощь, сообщив, что "личный состав батальона обеспечен всем необходимым". Воины вручили губернатору подготовленную в полевых условиях благодарность "за неравнодушие и личный вклад". В мае на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор края подарил ему модель багги "Ерофей", а также вручил шеврон именного батальона "Генерал Корф" с цитатой главы государства: "Сила в правде, победа будет за нами". По данным правительства региона, с момента формирования подразделения в 2022 году власти Хабаровского края оказывает полную поддержку военнослужащим. На фронт регулярно направляется автотехника, экипировка и оснащение для военных, спальники и палатки, произведенные на хабаровских предприятиях, стройматериалы, инструменты, медикаменты, предметы первой необходимости и другое. Во время поездки Дегтярев встретился в подшефном городе ДНР Дебальцево с врио главы республики Денисом Пушилиным. Край шефствует над городом воинской славы с мая 2022-го. За это время там восстановлено 25 объектов. В населенном пункте капитально восстановили детсад "Ладушки", центр детского и юношеского творчества, библиотеку, семь объектов ЖКХ. Отремонтировано в прошлом году 15 автомобильных дорог и еще на восьми завершены работы уже в этом году. Идет капремонт в школе на 280 мест, а в детсаду "Звездочка", рассчитанном на 180 воспитанников, сделан упор на благоустройство территории. В ближайших планах – завершить все работы на площадке спорткомплекса "Локомотив". Силами дальневосточного субъекта строится спортплощадка, для которой местные жители уже выбрали название - "Амур". Также регион-шеф доставил автобусы, коммунальную технику, организовал отдых детей. Губернатор пригласил руководителя ДНР и делегацию республики, в том числе представителей Дебальцево, лично посетить Хабаровский край.

https://ria.ru/20230610/degtyarev-1877389276.html

https://ria.ru/20230630/preezd-1881362430.html

донецкая народная республика

дебальцево

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донецкая народная республика, дебальцево, михаил дегтярев