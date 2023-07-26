https://ria.ru/20230726/davlenie-1886406968.html

Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров

Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров - РИА Новости, 26.07.2023

Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров

Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите Россия — Африка связано не только с их планами, но и с давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:36

2023-07-26T15:36

2023-07-26T17:57

дмитрий песков

россия

африка

сша

в мире

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите Россия — Африка связано не только с их планами, но и с давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и в попытке оказать давление на руководство с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме", — пояснил он.Чиновник назвал происходящее возмутительным, но отметил, что это никак не помешает успешному проведению мероприятия.Россия рада приветствовать всех прибывших представителей африканских государств, добавил Песков.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

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