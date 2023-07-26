Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров
Песков связал сокращение числа лидеров стран на саммите Россия — Африка с давлением Запада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите Россия — Африка связано не только с их планами, но и с давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и в попытке оказать давление на руководство с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме", — пояснил он.
Как сообщается на официальном сайте саммита, в 2019 году в нем и в одноименном экономическом и гуманитарном форуме приняли участие 54 африканские страны, 45 из них были представлены главами государств и правительств. В этом году на саммит приехали лидеры 17 стран Африки.
Чиновник назвал происходящее возмутительным, но отметил, что это никак не помешает успешному проведению мероприятия.
Россия рада приветствовать всех прибывших представителей африканских государств, добавил Песков.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.