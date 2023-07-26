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Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров - РИА Новости, 26.07.2023
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15:36 26.07.2023 (обновлено: 17:57 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/davlenie-1886406968.html
Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров
Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров - РИА Новости, 26.07.2023
Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров
Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите Россия — Африка связано не только с их планами, но и с давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:36
2023-07-26T17:57
дмитрий песков
россия
африка
сша
в мире
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите Россия — Африка связано не только с их планами, но и с давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и в попытке оказать давление на руководство с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме", — пояснил он.Чиновник назвал происходящее возмутительным, но отметил, что это никак не помешает успешному проведению мероприятия.Россия рада приветствовать всех прибывших представителей африканских государств, добавил Песков.Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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дмитрий песков, россия, африка, сша, в мире, форум "россия — африка"
Дмитрий Песков, Россия, Африка, США, В мире, Форум "Россия — Африка"
Песков заявил о давлении Запада на африканских лидеров

Песков связал сокращение числа лидеров стран на саммите Россия — Африка с давлением Запада

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сокращение числа зарубежных лидеров на саммите Россия — Африка связано не только с их планами, но и с давлением США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах и в попытке оказать давление на руководство с тем, чтобы воспрепятстовать их активному участию в форуме", — пояснил он.

Как сообщается на официальном сайте саммита, в 2019 году в нем и в одноименном экономическом и гуманитарном форуме приняли участие 54 африканские страны, 45 из них были представлены главами государств и правительств. В этом году на саммит приехали лидеры 17 стран Африки.

Чиновник назвал происходящее возмутительным, но отметил, что это никак не помешает успешному проведению мероприятия.
Россия рада приветствовать всех прибывших представителей африканских государств, добавил Песков.
Второй саммит и экономический форум Россия — Африка пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Участники экономического форума Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Россия получила в союзники целый континент
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Дмитрий ПесковРоссияАфрикаСШАВ миреФорум "Россия — Африка"
 
 
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