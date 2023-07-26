https://ria.ru/20230726/chlebyainsk-1886450331.html

В Челябинске мужчина с арбалетом напугал прохожих

В Челябинске мужчина с арбалетом напугал прохожих - РИА Новости, 26.07.2023

В Челябинске мужчина с арбалетом напугал прохожих

Жители Челябинска вызвали полицию, увидев гулявшего с арбалетом по улице мужчину, его доставили в полицию, установлено, что арбалет не заряжен, сообщили РИА... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T17:52

2023-07-26T17:52

2023-07-26T17:52

происшествия

челябинск

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июл – РИА Новости. Жители Челябинска вызвали полицию, увидев гулявшего с арбалетом по улице мужчину, его доставили в полицию, установлено, что арбалет не заряжен, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ГУМВД России по региону. "После получения сообщения полиция сразу же приехала, его установили и доставили (в отдел полиции). Никуда не убегал. Мужчина - местный житель, 1985 года рождения, ранее судимый. Арбалет взял у друга, арбалет не заряжен, никаких намерений (что сделать) не было, просто ходил", - сказали в полиции. Арбалет направлен на экспертизу, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230711/ubiystvo-1883435608.html

челябинск

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происшествия, челябинск, россия