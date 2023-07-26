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Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей - РИА Новости, 26.07.2023
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Шоубиз
 
11:51 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/buzova-1886336147.html
Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей
Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей - РИА Новости, 26.07.2023
Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей
Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале опровергла слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей. Она заявила, что все исправно... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:51
2023-07-26T11:51
шоубиз
ольга бузова
знаменитости
слухи
федеральная налоговая служба (фнс россии)
долг
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале опровергла слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей. Она заявила, что все исправно оплачивает. "Я никому ничего не должна. Я плачу исправно налоги. Очередной фейк про мой долг в 192 тысячи рублей. Специально вчера запросила бумагу из налоговой об отсутствии у меня задолженности. Она от 24 июля 2023 года. У меня все оплачено", – написала знаменитость. Она призвала журналистов тщательнее проверять информацию перед публикацией. "Хочу еще обратиться к журналистам и блогерам, чтобы они уважали себя, и использовали только надежные источники информации. Я всегда открыта к диалогу. И готова обсудить сложившуюся ситуацию на любом уровне", – заключила певица. Ранее СМИ сообщили о невыплаченном Ольгой Бузовой налоге на сумму 192 тысячи рублей. Позже на другом ресурсе появились слухи, что в отношении певицы и еще нескольких российских блогеров якобы будет проведена масштабная серия проверок из-за подозрительной информации на счетах.
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ольга бузова, знаменитости, слухи, федеральная налоговая служба (фнс россии), долг
Шоубиз, Ольга Бузова, Знаменитости, слухи, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Долг
Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей

Бузова назвала лживыми слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова на презентации клипа на песню "Верни" в клубе Rodina Moskva
Певица Ольга Бузова на презентации клипа на песню Верни в клубе Rodina Moskva - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале опровергла слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей. Она заявила, что все исправно оплачивает.
«
"Я никому ничего не должна. Я плачу исправно налоги. Очередной фейк про мой долг в 192 тысячи рублей. Специально вчера запросила бумагу из налоговой об отсутствии у меня задолженности. Она от 24 июля 2023 года. У меня все оплачено", – написала знаменитость.
Она призвала журналистов тщательнее проверять информацию перед публикацией.
«
"Хочу еще обратиться к журналистам и блогерам, чтобы они уважали себя, и использовали только надежные источники информации. Я всегда открыта к диалогу. И готова обсудить сложившуюся ситуацию на любом уровне", – заключила певица.
Ранее СМИ сообщили о невыплаченном Ольгой Бузовой налоге на сумму 192 тысячи рублей. Позже на другом ресурсе появились слухи, что в отношении певицы и еще нескольких российских блогеров якобы будет проведена масштабная серия проверок из-за подозрительной информации на счетах.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Блиновская погасила задолженность по налогам на 50 миллионов рублей
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ШоубизОльга БузоваЗнаменитостислухиФедеральная налоговая служба (ФНС России)Долг
 
 
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