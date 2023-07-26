https://ria.ru/20230726/buzova-1886336147.html

Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей

Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей - РИА Новости, 26.07.2023

Бузова ответила на слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей

Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале опровергла слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей. Она заявила, что все исправно... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:51

2023-07-26T11:51

2023-07-26T11:51

шоубиз

ольга бузова

знаменитости

слухи

федеральная налоговая служба (фнс россии)

долг

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова в своем Telegram-канале опровергла слухи о задолженности по налогам на 192 тысячи рублей. Она заявила, что все исправно оплачивает. "Я никому ничего не должна. Я плачу исправно налоги. Очередной фейк про мой долг в 192 тысячи рублей. Специально вчера запросила бумагу из налоговой об отсутствии у меня задолженности. Она от 24 июля 2023 года. У меня все оплачено", – написала знаменитость. Она призвала журналистов тщательнее проверять информацию перед публикацией. "Хочу еще обратиться к журналистам и блогерам, чтобы они уважали себя, и использовали только надежные источники информации. Я всегда открыта к диалогу. И готова обсудить сложившуюся ситуацию на любом уровне", – заключила певица. Ранее СМИ сообщили о невыплаченном Ольгой Бузовой налоге на сумму 192 тысячи рублей. Позже на другом ресурсе появились слухи, что в отношении певицы и еще нескольких российских блогеров якобы будет проведена масштабная серия проверок из-за подозрительной информации на счетах.

https://ria.ru/20230721/blinovskaya-1885459114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, знаменитости, слухи, федеральная налоговая служба (фнс россии), долг