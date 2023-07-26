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В ООН не предоставили России данные расследования по Буче, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 26.07.2023 (обновлено: 11:14 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/bucha-1886323961.html
В ООН не предоставили России данные расследования по Буче, заявил Гатилов
В ООН не предоставили России данные расследования по Буче, заявил Гатилов - РИА Новости, 26.07.2023
В ООН не предоставили России данные расследования по Буче, заявил Гатилов
Глава УВКПЧ ООН Фолькер Турк не предоставил России данные разбирательства произошедшего в Буче заверяя, что только штаб-квартира ООН в Нью-Йорке может принять... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T11:01
2023-07-26T11:14
специальная военная операция на украине
оон
в мире
украина
геннадий гатилов
буча
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ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости. Глава УВКПЧ ООН Фолькер Турк не предоставил России данные разбирательства произошедшего в Буче заверяя, что только штаб-квартира ООН в Нью-Йорке может принять решение о публикации этой информации, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов."Буквально вчера я получил запоздалый ответ г-на Тюрка на просьбу от 18 мая сего года предоставить конкретные данные разбирательства произошедшего в городе Буча. На это верховный комиссар стыдливо сказал, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке", - сказал дипломат.Гатилов добавил, что РФ рассматривает это как "очередное свидетельство нежелания господина Тюрка давать объективную картину" ситуации на Украине.Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.В декабре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требования Москвы предоставить список погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, материалы расследования "спущены на тормозах" на фоне украинской и западной пропаганды в информационном пространстве.
https://ria.ru/20230717/rassledovanie-1884760648.html
https://ria.ru/20230622/propaganda-1879875466.html
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оон, в мире, украина, геннадий гатилов, буча
Специальная военная операция на Украине, ООН, В мире, Украина, Геннадий Гатилов, Буча
В ООН не предоставили России данные расследования по Буче, заявил Гатилов

Постпред в Женеве Гатилов: УВКПЧ ООН не предоставило России данные расследования по Буче

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГеннадий Гатилов
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Геннадий Гатилов. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости. Глава УВКПЧ ООН Фолькер Турк не предоставил России данные разбирательства произошедшего в Буче заверяя, что только штаб-квартира ООН в Нью-Йорке может принять решение о публикации этой информации, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Буквально вчера я получил запоздалый ответ г-на Тюрка на просьбу от 18 мая сего года предоставить конкретные данные разбирательства произошедшего в городе Буча. На это верховный комиссар стыдливо сказал, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке", - сказал дипломат.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Россия проведет расследование об участии Британии в провокациях в Буче
17 июля, 23:43
Гатилов добавил, что РФ рассматривает это как "очередное свидетельство нежелания господина Тюрка давать объективную картину" ситуации на Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В декабре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требования Москвы предоставить список погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, материалы расследования "спущены на тормозах" на фоне украинской и западной пропаганды в информационном пространстве.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Киев скрывает правду о Буче по примеру гитлеровцев в Виннице, заявили в ДНР
22 июня, 20:07
 
Специальная военная операция на УкраинеООНВ миреУкраинаГеннадий ГатиловБуча
 
 
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