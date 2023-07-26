В ООН не предоставили России данные расследования по Буче, заявил Гатилов
Постпред в Женеве Гатилов: УВКПЧ ООН не предоставило России данные расследования по Буче
Геннадий Гатилов. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 июл – РИА Новости. Глава УВКПЧ ООН Фолькер Турк не предоставил России данные разбирательства произошедшего в Буче заверяя, что только штаб-квартира ООН в Нью-Йорке может принять решение о публикации этой информации, заявил РИА Новости постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Буквально вчера я получил запоздалый ответ г-на Тюрка на просьбу от 18 мая сего года предоставить конкретные данные разбирательства произошедшего в городе Буча. На это верховный комиссар стыдливо сказал, что обнародование подобной информации и оценок находится в компетенции штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке", - сказал дипломат.
Гатилов добавил, что РФ рассматривает это как "очередное свидетельство нежелания господина Тюрка давать объективную картину" ситуации на Украине.
Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов ранее заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он также считает, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
В Минобороны РФ в апреле прошлого года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В декабре 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требования Москвы предоставить список погибших в Буче до сих пор остаются без ответа, материалы расследования "спущены на тормозах" на фоне украинской и западной пропаганды в информационном пространстве.