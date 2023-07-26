Рейтинг@Mail.ru
В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/brutsellez-1886381265.html
В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом
В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом - РИА Новости, 26.07.2023
В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом
В Дзун-Хемчикском районе Тувы ликвидируют очаг заражения бруцеллезом, сообщает правительство республики на сайте. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:15
2023-07-26T14:15
происшествия
дзун-хемчикский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_0:241:3068:1967_1920x0_80_0_0_d30b04c774a1ddb9110a6464cd015430.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. В Дзун-Хемчикском районе Тувы ликвидируют очаг заражения бруцеллезом, сообщает правительство республики на сайте. "Служба ветеринарии Тувы проводит ликвидацию очага заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе", - говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что в местечке Чинге-Даг вблизи села Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района действует карантин из-за выявления у домашних животных бруцеллеза. Заболевание было обнаружено у пяти голов крупного рогатого скота – все они подверглись забою. В региональной службе ветеринарии сообщили, что запрет на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции, кормов, а также на перемещения животных внутри хозяйств очага заражения, будут действовать до получения двух отрицательных результатов с интервалом в 30 дней. Бруцеллез – инфекция, передающаяся от больных животных к человеку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.
https://ria.ru/20230723/kholera-1885798299.html
дзун-хемчикский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754092656_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_dd7eb8f2d1985eeb59796f2751dd0d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дзун-хемчикский район
Происшествия, Дзун-Хемчикский район
В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом

В Дзун-Хемчикском районе Тувы обнаружили очаг заражения бруцеллезом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудница бактериологической мобильной лаборатории
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Сотрудница бактериологической мобильной лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. В Дзун-Хемчикском районе Тувы ликвидируют очаг заражения бруцеллезом, сообщает правительство республики на сайте.
«
"Служба ветеринарии Тувы проводит ликвидацию очага заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе", - говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что в местечке Чинге-Даг вблизи села Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района действует карантин из-за выявления у домашних животных бруцеллеза. Заболевание было обнаружено у пяти голов крупного рогатого скота – все они подверглись забою.
В региональной службе ветеринарии сообщили, что запрет на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции, кормов, а также на перемещения животных внутри хозяйств очага заражения, будут действовать до получения двух отрицательных результатов с интервалом в 30 дней.
Бруцеллез – инфекция, передающаяся от больных животных к человеку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.
Сотрудница бактериологической лаборатории - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
В Ленинградской области проверяют пробы на холеру у трех человек
23 июля, 14:17
 
ПроисшествияДзун-Хемчикский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала