https://ria.ru/20230726/brutsellez-1886381265.html

В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом

В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом - РИА Новости, 26.07.2023

В Туве обнаружили очаг заражения бруцеллезом

В Дзун-Хемчикском районе Тувы ликвидируют очаг заражения бруцеллезом, сообщает правительство республики на сайте. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:15

2023-07-26T14:15

2023-07-26T14:15

происшествия

дзун-хемчикский район

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КРАСНОЯРСК, 26 июл – РИА Новости. В Дзун-Хемчикском районе Тувы ликвидируют очаг заражения бруцеллезом, сообщает правительство республики на сайте. "Служба ветеринарии Тувы проводит ликвидацию очага заражения бруцеллёзом в Дзун-Хемчикском районе", - говорится в сообщении. В правительстве уточнили, что в местечке Чинге-Даг вблизи села Хорум-Даг Дзун-Хемчикского района действует карантин из-за выявления у домашних животных бруцеллеза. Заболевание было обнаружено у пяти голов крупного рогатого скота – все они подверглись забою. В региональной службе ветеринарии сообщили, что запрет на ввоз и вывоз животных и животноводческой продукции, кормов, а также на перемещения животных внутри хозяйств очага заражения, будут действовать до получения двух отрицательных результатов с интервалом в 30 дней. Бруцеллез – инфекция, передающаяся от больных животных к человеку. Характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека.

https://ria.ru/20230723/kholera-1885798299.html

дзун-хемчикский район

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происшествия, дзун-хемчикский район