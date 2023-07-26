https://ria.ru/20230726/boytsy-1886490385.html

Бойцы белорусских спецподразделений начали боевое слаживание с "Вагнером"

Бойцы белорусских спецподразделений начали боевое слаживание с "Вагнером" - РИА Новости, 26.07.2023

Бойцы белорусских спецподразделений начали боевое слаживание с "Вагнером"

Бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей ЧВК "Вагнер", но и проводят боевое... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T21:22

2023-07-26T21:22

2023-07-26T21:22

в мире

белоруссия

александр лукашенко

иван кубраков

сергей гребенников

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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Бойцы внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел Белоруссии не только перенимают опыт у представителей ЧВК "Вагнер", но и проводят боевое слаживание, заявил заместитель министра внутренних дел республики - командующий внутренними войсками Николай Карпенков в интервью телеканалу СТВ. "Взаимодействие даже не в том плане, чтобы просто проводить занятия – здесь (в спецподразделениях МВД Белоруссии – ред.) никого не надо обучать обращаться с автоматом или организовывать и проводить спецоперацию. Надо проводить занятие таким образом, чтобы это было уже одномоментно и боевым слаживанием. Чтобы с первых минут, как только мы начали проводить учения, мы уже могли на завтра вступить в бой плечом к плечу", - сказал Карпенков. Командующий внутренними войсками напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко "на совещании всем силовикам довел… чтобы мы пользовались моментом" нахождения ЧВК "Вагнер" на белорусской территории. "Армия, которая не воюет 40 лет, небоеспособна. Да, много знает и умеет, но без боевого опыта это все не то. И (Лукашенко - ред.) сказал: "Пользуйтесь таким уникальным опытом, встречайтесь (с "Вагнером" - ред.), знакомьтесь, взаимодействуйте, организовывайте боевое слаживание". Буквально с первой недели, как только здесь находился Евгений Викторович (Пригожин, руководитель ЧВК – ред.)… прошла встреча, определились со взаимодействием, были даны контакты, мы встретились и со вторым, и с третьим, и с четвертым лицом ЧВК "Вагнер", оговорили все моменты. Министр внутренних дел в понедельник провел рабочее совещание, были приглашены командиры всех спецподразделений органов внутренних дел, была поставлена задача… начать взаимодействие в рамках тех задач, для решения которых предназначены подразделения", - продолжил Карпенков. Он заявил, что с ЧВК "Вагнер" уже установлены каналы связи с целью взаимодействия и выполнения стоящих задач. "У нас закрытая связь, мы можем в любую минуту связаться, определить, что необходимо делать, рассчитать силы и средства и выполнять боевую задачу. У нас сейчас идут и занятия в плане подготовки специалистов… но и идет боевое слаживание наших подразделений", - констатировал он. "За основу во внутренних войсках мы берем задачу борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями… Диверсанты-террористы действуют в условном районе, мы проводим разведку… блокируем район, проводим поисковые мероприятия, начинаем их "уничтожать". Нам будет передаваться уникальный опыт, который есть у ЧВК "Вагнер", применения артиллерии", - рассказал о сути текущего взаимодействия командующий внутренними войсками. Он подчеркнул, что с бойцами "Вагнера" можно выполнять любые задачи. "Пришли настоящие бойцы, и они вместе с нами будут выполнять боевые задачи", - подчеркнул Карпенков. В начале текущей недели пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что глава ведомства Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества. В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений белорусского ведомства. Затем заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников сообщил, что группа "Вагнер" уже приступила к передаче своего опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел в рамках мероприятий тактической и огневой подготовки.

https://ria.ru/20230726/vagner-1886488927.html

https://ria.ru/20230726/vagner-1886286406.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, иван кубраков, сергей гребенников