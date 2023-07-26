https://ria.ru/20230726/boepripasy-1886364116.html

В Италии осудили применение кассетных боеприпасов в конфликте на Украине

В Италии осудили применение кассетных боеприпасов в конфликте на Украине - РИА Новости, 26.07.2023

В Италии осудили применение кассетных боеприпасов в конфликте на Украине

Коммунальный совет североитальянского города Роверето единогласно одобрил резолюцию, в которой осуждается применение кассетных боеприпасов и указывается на... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:28

2023-07-26T13:28

2023-07-26T13:28

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РИМ, 26 июл – РИА Новости. Коммунальный совет североитальянского города Роверето единогласно одобрил резолюцию, в которой осуждается применение кассетных боеприпасов и указывается на необходимость осуществления конкретных инициатив для содействия прекращению конфликта на Украине. Текст этого документа размещен на сайте Роверето, который после трагедии Первой мировой войны был объявлен Городом мира. Инициатором принятия этой резолюции стал президент итальянской благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" Эннио Бордато, который две недели назад направил открытое письмо членам коммунального совета. Он подчеркивал, что решение США поставлять кассетные бомбы Киеву не только приведет к новой драматической эскалации конфликта на Украине, но и будет способствовать дальнейшему усилению гуманитарной трагедии. В письме отмечалось, что "в ходе кровопролитного конфликта, начавшегося в 2014 году, украинские войска применяли кассетные боеприпасы, используя ракеты "Точка-У", что привело к массовой гибели людей весной 2022 года в Донецке и Краматорске". "Я рад, что городские власти одобрили такую резолюцию. Теперь важно наполнить этот документ конкретным содержанием. После девяти лет оглушительного молчания о конфликте на Украине необходимо осознать всю серьезность момента. Международная ситуация обостряется, дело идет к мировому конфликту, и в этой ситуации каждый человек, верящий в мир и диалог, должен поднять свой голос", - заявил в среду РИА Новости Бордато, ассоциация которого долгое время занимается оказанием гуманитарной помощи населению Донбасса. По его мнению, пришло время провести открытые публичные дискуссии для повышения осведомленности общественности о конфликте, который фактически замалчивался в Италии до 2022 года. Бордато уверен, что в поисках путей для разрешения украинского кризиса многое может сделать народная дипломатия. "Хорошо, что в текст резолюции вошло мое предложение пригласить в Роверето дипломатических представителей России и Украины, чтобы из их уст услышать доводы сторон и попытаться найти дорогу к миру", - подчеркнул общественный деятель, который за помощь населению Донбасса был награжден медалью "Участнику гуманитарного конвоя". Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.

https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885929992.html

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, италия