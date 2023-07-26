https://ria.ru/20230726/biden-1886501753.html

Суд дал сыну Байдена срок для уточнения деталей сделки о признании вины

Суд дал сыну Байдена срок для уточнения деталей сделки о признании вины - РИА Новости, 26.07.2023

Суд дал сыну Байдена срок для уточнения деталей сделки о признании вины

Суд в американском штате Делавэр отложил вынесение вердикта в отношении сына действующего президента США Хантера Байдена, а также дал сторонам защиты и... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T23:36

2023-07-26T23:36

2023-07-26T23:36

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китай

хантер байден

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ВАШИНГТОН 26 июл - РИА Новости. Суд в американском штате Делавэр отложил вынесение вердикта в отношении сына действующего президента США Хантера Байдена, а также дал сторонам защиты и обвинения 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании вины, говорится в обнародованных в среду судебных документах. Таким образом, суд отложил решение по сделке со следствием, на которую ранее пошел Байден-младший. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов США в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации. Как ожидалось, сделка должна была быть официально рассмотрена на сегодняшнем заседании, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу. Как сообщает агентство Ассошиэйтед пресс, Норейка поинтересовалась, почему обвинение по незаконному хранению оружия шло в одном деле с неуплатой налогов, а также будет ли сделка со следствием защищать сына президента от других возможных обвинений в рамках ведущегося расследования о его бизнес-деятельности, в частности связи с иностранными компаниями в Китае и Украине. Поскольку сторона обвинения не смогла ответить на эти вопросы, судья заявила, что не может принять сделку в таком виде и попросила стороны предоставить больше информации.

https://ria.ru/20230724/biden-1886042015.html

https://ria.ru/20230721/advokaty-1885621435.html

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в мире, сша, делавэр, китай, хантер байден