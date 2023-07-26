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СМИ: Хантер Байден в суде не признал вину по обвинениям в неуплате налогов - РИА Новости, 26.07.2023
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20:25 26.07.2023 (обновлено: 21:39 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/biden-1886482741.html
СМИ: Хантер Байден в суде не признал вину по обвинениям в неуплате налогов
СМИ: Хантер Байден в суде не признал вину по обвинениям в неуплате налогов - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: Хантер Байден в суде не признал вину по обвинениям в неуплате налогов
Сын президента США Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, передает CNN по итогам заседания суда в штате Делавэр. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:25
2023-07-26T21:39
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делавэр
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, передает CNN по итогам заседания суда в штате Делавэр.По данным агентства Reuters, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием.При этом ранее в среду в СМИ появилась информация, что Байден-младший согласился признать вину, после чего обвинение и защита договорились о пересмотре досудебного соглашения. Новое затрагивает период с 2014 по 2019 год и касается эпизодов, относящихся к налоговым правонарушениям, употреблению наркотических веществ и хранению оружия.Как сообщалось, обе стороны согласились, что нынешняя сделка со следствием не защитит сына Хантера Байдена от возможности выдвижения обвинений против него в будущем.Это первый за всю историю США случай, когда Минюст предъявил обвинения сыну действующего главы государства.В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Байдена-младшего. Само устройство обнаружили в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска компьютера и передал ее Руди Джулиани, экс-мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Позднее СМИ писали, что ноутбук изъяло ФБР. По данным Daily Mail, найденные на нем фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности сына главы Белого дома в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
https://ria.ru/20230720/bayden-1885192344.html
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сша
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в мире, хантер байден, сша, делавэр, руди джулиани, фбр, дональд трамп, нью-йорк (город)
В мире, Хантер Байден, США, Делавэр, Руди Джулиани, ФБР, Дональд Трамп, Нью-Йорк (город)
СМИ: Хантер Байден в суде не признал вину по обвинениям в неуплате налогов

CNN: сын президента США Хантер Байден не признал вину по обвинению в неуплате налогов

© AP Photo / Andrew HarnikХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден не признал вину в уклонении от уплаты налогов, передает CNN по итогам заседания суда в штате Делавэр.
По данным агентства Reuters, он также отверг обвинение в незаконном владении оружием.
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При этом ранее в среду в СМИ появилась информация, что Байден-младший согласился признать вину, после чего обвинение и защита договорились о пересмотре досудебного соглашения. Новое затрагивает период с 2014 по 2019 год и касается эпизодов, относящихся к налоговым правонарушениям, употреблению наркотических веществ и хранению оружия.
Как сообщалось, обе стороны согласились, что нынешняя сделка со следствием не защитит сына Хантера Байдена от возможности выдвижения обвинений против него в будущем.
Это первый за всю историю США случай, когда Минюст предъявил обвинения сыну действующего главы государства.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Байдена-младшего. Само устройство обнаружили в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Ее хозяин сделал копию жесткого диска компьютера и передал ее Руди Джулиани, экс-мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Позднее СМИ писали, что ноутбук изъяло ФБР.
По данным Daily Mail, найденные на нем фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности сына главы Белого дома в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.
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В миреХантер БайденСШАДелавэрРуди ДжулианиФБРДональд ТрампНью-Йорк (город)
 
 
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