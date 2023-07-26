СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников
Washington Post: Украина ежемесячно теряет в боях от тысячи до десяти тысяч беспилотников
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч, пишет газета Washington Post.
"Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц", - говорится в материале издания.
Федоров также заявил газете, что Украина постоянно пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. Тем не менее, украинский министр признал, что распространение ИИ в военной сфере представляет "угрозу для будущего", но, по его мнению, сейчас Киев должен ставить в приоритет свою безопасность.
Кроме того, издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники указывает, что в дальнейшем вкладе в производство беспилотников на Украине заинтересован бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Он уже оказывал помощь Киеву в этой сфере, но намерен вложить еще миллионы долларов.
В материале также говорится, что украинское минобороны передает российские технологии подавления сигналов производителям дронов в других странах для испытаний их продукции. Газета называет технологии "одними из самых совершенных средств радиоэлектронной борьбы в мире".