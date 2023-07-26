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СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:11 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/bespilotniki-1886357637.html
СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников
СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников - РИА Новости, 26.07.2023
СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников
Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров; по некоторым... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T13:11
2023-07-26T13:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч, пишет газета Washington Post. "Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц", - говорится в материале издания. Федоров также заявил газете, что Украина постоянно пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. Тем не менее, украинский министр признал, что распространение ИИ в военной сфере представляет "угрозу для будущего", но, по его мнению, сейчас Киев должен ставить в приоритет свою безопасность. Кроме того, издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники указывает, что в дальнейшем вкладе в производство беспилотников на Украине заинтересован бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Он уже оказывал помощь Киеву в этой сфере, но намерен вложить еще миллионы долларов. В материале также говорится, что украинское минобороны передает российские технологии подавления сигналов производителям дронов в других странах для испытаний их продукции. Газета называет технологии "одними из самых совершенных средств радиоэлектронной борьбы в мире".
https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1886054809.html
https://ria.ru/20230427/minishark-1868104690.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников

Washington Post: Украина ежемесячно теряет в боях от тысячи до десяти тысяч беспилотников

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОдин из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
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Один из украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч, пишет газета Washington Post.
"Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц", - говорится в материале издания.
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Федоров также заявил газете, что Украина постоянно пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. Тем не менее, украинский министр признал, что распространение ИИ в военной сфере представляет "угрозу для будущего", но, по его мнению, сейчас Киев должен ставить в приоритет свою безопасность.
Кроме того, издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники указывает, что в дальнейшем вкладе в производство беспилотников на Украине заинтересован бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Он уже оказывал помощь Киеву в этой сфере, но намерен вложить еще миллионы долларов.
В материале также говорится, что украинское минобороны передает российские технологии подавления сигналов производителям дронов в других странах для испытаний их продукции. Газета называет технологии "одними из самых совершенных средств радиоэлектронной борьбы в мире".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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