https://ria.ru/20230726/bespilotniki-1886357637.html

СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников

СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников - РИА Новости, 26.07.2023

СМИ: Украина ежемесячно теряет в боях до десяти тысяч беспилотников

Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров; по некоторым... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T13:11

2023-07-26T13:11

2023-07-26T13:11

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Украина ежемесячно теряет в боевых действиях тысячу беспилотников, заявил украинский министр цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров; по некоторым данным, это число может достигать 10 тысяч, пишет газета Washington Post. "Украина оценивает, что Россия уничтожает около тысячи украинских беспилотников в месяц, заявил Федоров. Другие подсчеты говорят об уровне потерь в 10 тысяч в месяц", - говорится в материале издания. Федоров также заявил газете, что Украина постоянно пытается модернизировать дроны, в том числе путем введения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в их работу. Тем не менее, украинский министр признал, что распространение ИИ в военной сфере представляет "угрозу для будущего", но, по его мнению, сейчас Киев должен ставить в приоритет свою безопасность. Кроме того, издание со ссылкой на знакомые с ситуацией источники указывает, что в дальнейшем вкладе в производство беспилотников на Украине заинтересован бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Он уже оказывал помощь Киеву в этой сфере, но намерен вложить еще миллионы долларов. В материале также говорится, что украинское минобороны передает российские технологии подавления сигналов производителям дронов в других странах для испытаний их продукции. Газета называет технологии "одними из самых совершенных средств радиоэлектронной борьбы в мире".

https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1886054809.html

https://ria.ru/20230427/minishark-1868104690.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр