https://ria.ru/20230726/benzin-1886421821.html

Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд

Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд - РИА Новости, 26.07.2023

Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд

Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды продолжила снижаться после череды... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:30

2023-07-26T16:30

2023-07-26T16:30

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

аи-92

аи-95

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды продолжила снижаться после череды исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в среду на 2,05% - до 61 968 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 также снизилась - на 2,3%, до 67 426 рублей. Обе марки дешевеют второй день подряд, прервав череду исторических рекордов. Цены перешли к снижению после заявлений регуляторов. Так, Минэнерго РФ в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу, поручив продолжить работу для увеличения продажи топлива на биржевых торгах. В свою очередь ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина до 13% с 12%, а дизельного топлива – до 9,5% с 8,5%. Летнее дизельное топливо по итогам торгов в среду также подешевело - на 0,98%, до 56 908 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,36%, до 67 058 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 2,28%, подорожав до 15 971 рубля. А мазут стал дороже на 6,12%, до 25 175 рублей.

https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html

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россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, федеральная антимонопольная служба (фас россии)