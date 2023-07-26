https://ria.ru/20230726/benzin-1886421821.html
Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд
Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд - РИА Новости, 26.07.2023
Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд
Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды продолжила снижаться после череды... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:30
2023-07-26T16:30
2023-07-26T16:30
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-92
аи-95
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764791_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_e51c9ad1166aa02ef42c3657da891394.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды продолжила снижаться после череды исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в среду на 2,05% - до 61 968 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 также снизилась - на 2,3%, до 67 426 рублей. Обе марки дешевеют второй день подряд, прервав череду исторических рекордов. Цены перешли к снижению после заявлений регуляторов. Так, Минэнерго РФ в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу, поручив продолжить работу для увеличения продажи топлива на биржевых торгах. В свою очередь ФАС направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина до 13% с 12%, а дизельного топлива – до 9,5% с 8,5%. Летнее дизельное топливо по итогам торгов в среду также подешевело - на 0,98%, до 56 908 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,36%, до 67 058 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 2,28%, подорожав до 15 971 рубля. А мазут стал дороже на 6,12%, до 25 175 рублей.
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764791_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_5e1345a6de94ee0c56f090494ff461ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Цена бензина на российской бирже снижается второй день подряд
Цена бензина Аи-92 на российской бирже снизилась до 61 968 рублей за тонну, Аи-95 — 67 426
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды продолжила снижаться после череды исторических рекордов, свидетельствуют данные торгов.
Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел в среду на 2,05% - до 61 968 рублей за тонну. Стоимость марки Аи-95 также снизилась - на 2,3%, до 67 426 рублей. Обе марки дешевеют второй день подряд, прервав череду исторических рекордов. Цены перешли к снижению после заявлений регуляторов.
Так, Минэнерго
РФ в понедельник сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер РФ Александр Новак
поддержал такую инициативу, поручив продолжить работу для увеличения продажи топлива на биржевых торгах. В свою очередь ФАС
направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов биржевых продаж бензина до 13% с 12%, а дизельного топлива – до 9,5% с 8,5%.
Летнее дизельное топливо по итогам торгов в среду также подешевело - на 0,98%, до 56 908 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 4,36%, до 67 058 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) прибавили 2,28%, подорожав до 15 971 рубля. А мазут стал дороже на 6,12%, до 25 175 рублей.
Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России