https://ria.ru/20230726/bayden-1886310668.html

Байден одной фразой шокировал американцев

Байден одной фразой шокировал американцев - РИА Новости, 26.07.2023

Байден одной фразой шокировал американцев

Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента США Джо Байдена о том, что от COVID-19 умерло немногим более ста американцев. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T10:04

2023-07-26T10:04

2023-07-26T11:41

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление президента США Джо Байдена о том, что от COVID-19 умерло немногим более ста американцев."Администрация Белого дома не должна давать говорить ему, практически каждое его выступление заканчивается оговоркой", — написал один из комментаторов."Ежедневно мы видим эти ляпы. Когда же это закончится?" — поддержал другой. "Ошибся в масштабах", — отметил третий. "Какой позор", — поделился мнением еще один пользователь."Почему до сих пор конгресс не хочет объявить ему импичмент?" — задались вопросом читатели.По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, c 2020 года жертвами COVID-19 стали более миллиона американцев.В ноябре Байдену исполнилось 80 лет. Он стал самым пожилым президентом США в истории. Американский лидер регулярно попадает в курьезные ситуации, причиной чего его оппоненты называют возраст и возможные проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230408/mladentsy-1864008935.html

сша

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в мире, сша, джо байден