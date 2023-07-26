https://ria.ru/20230726/bank-1886428062.html
Два банка в Грузии приостановили работу с российской системой "Юнистрим"
Два банка в Грузии приостановили работу с российской системой "Юнистрим" - РИА Новости, 26.07.2023
Два банка в Грузии приостановили работу с российской системой "Юнистрим"
Грузинские Cartu Bank и "Терабанк" наряду с рядом других банков в Грузии приостановили работу с попавшей под санкции российской платежной системой "Юнистрим",... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:44
2023-07-26T16:44
2023-07-26T17:37
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тинькофф. кредитные системы
юнистрим
солидарность
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ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Грузинские Cartu Bank и "Терабанк" наряду с рядом других банков в Грузии приостановили работу с попавшей под санкции российской платежной системой "Юнистрим", заявили РИА Новости в банках. "Работа с "Юнистримом" приостановлена, так как эта денежная система попала под санкции", - заявили по горячей линии Cartu Bank. Сотрудница "Терабанк" сообщила РИА Новости, что "при получении уведомлений о введении международных санкций в отношении тех или иных систем, "Терабанк" следует правилам, следовательно, работа с "Юнистрим" приостановлена уже несколько дней". Ранее обслуживание "Юнистрим" приостановили три крупных банка Грузии: TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank, а также микрофинансовые организации. На прошлой неделе США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица.
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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экономика, грузия, сша, канада, тинькофф. кредитные системы, юнистрим, солидарность
Экономика, Грузия, США, Канада, Тинькофф. Кредитные Системы, Юнистрим, Солидарность
Два банка в Грузии приостановили работу с российской системой "Юнистрим"
Грузинские Cartu Bank и "Терабанк" приостановили работу с российской системой "Юнистрим"
ТБИЛИСИ, 26 июл - РИА Новости. Грузинские Cartu Bank и "Терабанк" наряду с рядом других банков в Грузии приостановили работу с попавшей под санкции российской платежной системой "Юнистрим", заявили РИА Новости в банках.
"Работа с "Юнистримом" приостановлена, так как эта денежная система попала под санкции", - заявили по горячей линии Cartu Bank.
Сотрудница "Терабанк" сообщила РИА Новости, что "при получении уведомлений о введении международных санкций в отношении тех или иных систем, "Терабанк" следует правилам, следовательно, работа с "Юнистрим" приостановлена уже несколько дней".
Ранее обслуживание "Юнистрим" приостановили три крупных банка Грузии: TBC bank, Bank of Georgia и Liberty bank, а также микрофинансовые организации.
На прошлой неделе США
и Канада
ввели санкции против "Тинькофф
банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность
", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица.
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