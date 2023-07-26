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В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус

В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус - РИА Новости, 26.07.2023

В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус

Междугородний автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области, за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщает РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:59

2023-07-26T14:59

2023-07-26T14:59

происшествия

кемеровская область

новокузнецкий район

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КЕМЕРОВО, 26 июл – РИА Новости. Междугородний автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области, за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале. Авария произошла около 15.00 (11.00 мск) на 299 километре автодороги "Бийск – Новокузнецк" на территории Новокузнецкого муниципального округа. На место прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Новокузнецкому району. "Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 40 пассажиров. На месте ДТП за медицинской помощью обратились 8 человек. Угрозы для их жизни нет", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20230722/dtp-1885653524.html

кемеровская область

новокузнецкий район

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происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район