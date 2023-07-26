Рейтинг@Mail.ru
В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус - РИА Новости, 26.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/avtobus-1886395112.html
В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус
В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус - РИА Новости, 26.07.2023
В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус
Междугородний автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области, за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщает РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:59
2023-07-26T14:59
происшествия
кемеровская область
новокузнецкий район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886394768_0:191:1280:911_1920x0_80_0_0_639b2352dc1ee3c4abfcfdc7d628c899.jpg
КЕМЕРОВО, 26 июл – РИА Новости. Междугородний автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области, за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале. Авария произошла около 15.00 (11.00 мск) на 299 километре автодороги "Бийск – Новокузнецк" на территории Новокузнецкого муниципального округа. На место прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Новокузнецкому району. "Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 40 пассажиров. На месте ДТП за медицинской помощью обратились 8 человек. Угрозы для их жизни нет", – говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20230722/dtp-1885653524.html
кемеровская область
новокузнецкий район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886394768_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b3d8068d4a115e72380b7aaa8d994cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, новокузнецкий район
Происшествия, Кемеровская область, Новокузнецкий район
В Кемеровской области перевернулся междугородний автобус

В Новокузнецком округе Кемеровской области перевернулся междугородний автобус

© Фото : Полиция Кузбасса/TelegramДТП с участием автобуса в Кемеровской области
ДТП с участием автобуса в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram
ДТП с участием автобуса в Кемеровской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 26 июл – РИА Новости. Междугородний автобус с пассажирами опрокинулся на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области, за медицинской помощью обратились восемь человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону в Telegram-канале.
Авария произошла около 15.00 (11.00 мск) на 299 километре автодороги "Бийск – Новокузнецк" на территории Новокузнецкого муниципального округа. На место прибыли экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Новокузнецкому району.
«
"Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса, выполнявшего рейс по маршруту "Белокуриха – Новокузнецк", не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне находились 40 пассажиров. На месте ДТП за медицинской помощью обратились 8 человек. Угрозы для их жизни нет", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
ДТП с участием рейсового автобуса Махачкала-Ростов и КамАЗа в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
В ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии пострадали 12 человек
22 июля, 10:46
 
ПроисшествияКемеровская областьНовокузнецкий район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала