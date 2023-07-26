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На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 26.07.2023
На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
Движение в сторону области на Новорязанском шоссе в Москве после развязки с МКАД практически парализовано из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщается в... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T23:24
2023-07-26T23:24
2023-07-26T23:24
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение в сторону области на Новорязанском шоссе в Москве после развязки с МКАД практически парализовано из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Новорязанском шоссе (после развязки с МКАД) столкнулось пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области существенно затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей
На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей, движение затруднено