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На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 26.07.2023

На Новорязанском шоссе в Москве столкнулись пять автомобилей

Движение в сторону области на Новорязанском шоссе в Москве после развязки с МКАД практически парализовано из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщается в... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T23:24

2023-07-26T23:24

2023-07-26T23:24

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Движение в сторону области на Новорязанском шоссе в Москве после развязки с МКАД практически парализовано из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. "На Новорязанском шоссе (после развязки с МКАД) столкнулось пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону области существенно затруднено", - говорится в сообщении.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, авто, москва