https://ria.ru/20230726/atipichnoe-1886338580.html

"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание

"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание - РИА Новости, 26.07.2023

"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание

Что скрывается за термином "нетипичные расстройства пищевого поведения", как определяют такие состояния и почему это отдельный диагноз. Может ли сверхидея похудения привести в больницу, и по каким симптомам становится ясно – пора ли обращаться к врачам.

2023-07-26T12:00

2023-07-26T12:00

2023-07-26T12:10

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание Что скрывается за термином "нетипичные расстройства пищевого поведения", как определяют такие состояния и почему это отдельный диагноз. Может ли сверхидея похудения привести в больницу, и по каким симптомам становится ясно – пора ли обращаться к врачам. audio/mpeg

"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание Что скрывается за термином "нетипичные расстройства пищевого поведения", как определяют такие состояния и почему это отдельный диагноз. Может ли сверхидея похудения привести в больницу, и по каким симптомам становится ясно – пора ли обращаться к врачам. audio/mpeg

Эксперт эпизода - Евгения Мамаева, психолог, специалист по нормализации пищевого поведения центра "Можно есть". 1:30 в чем "нетипичность" РПП3:00 как обычная анорексия отличается от необычной3:45 снова ловим симптомы5:17 здоровье против РПП7:20 почему стоит "сползти с подсчета калорий"10:00 как лечат нетипичные формы РПП11:15 атипичное переедание12:00 получается, все больны?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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