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"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание
"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание - РИА Новости, 26.07.2023
"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание
Что скрывается за термином "нетипичные расстройства пищевого поведения", как определяют такие состояния и почему это отдельный диагноз. Может ли сверхидея похудения привести в больницу, и по каким симптомам становится ясно – пора ли обращаться к врачам.
2023-07-26T12:00
2023-07-26T12:00
2023-07-26T12:10
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание
Что скрывается за термином "нетипичные расстройства пищевого поведения", как определяют такие состояния и почему это отдельный диагноз. Может ли сверхидея похудения привести в больницу, и по каким симптомам становится ясно – пора ли обращаться к врачам.
audio/mpeg
"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание
Что скрывается за термином "нетипичные расстройства пищевого поведения", как определяют такие состояния и почему это отдельный диагноз. Может ли сверхидея похудения привести в больницу, и по каким симптомам становится ясно – пора ли обращаться к врачам.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - Евгения Мамаева, психолог, специалист по нормализации пищевого поведения центра "Можно есть". 1:30 в чем "нетипичность" РПП3:00 как обычная анорексия отличается от необычной3:45 снова ловим симптомы5:17 здоровье против РПП7:20 почему стоит "сползти с подсчета калорий"10:00 как лечат нетипичные формы РПП11:15 атипичное переедание12:00 получается, все больны?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, аудио
"Правда тела". Что такое "недоанорексия" и атипичное переедание
Что скрывается за термином "нетипичные расстройства пищевого поведения", как определяют такие состояния и почему это отдельный диагноз. Может ли сверхидея похудения привести в больницу, и по каким симптомам становится ясно – пора ли обращаться к врачам.