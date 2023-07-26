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ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 26.07.2023 (обновлено: 15:53 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/ataka-1886398602.html
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:10
2023-07-26T15:53
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке Минобороны."На Южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения украинских войск в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области. Также, в районе населенного пункта Луговское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Сторожевого и Нескучного в ДНР поражена живая сила и техника украинских войск."На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Южный сектор специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке Минобороны.
"На Южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения украинских войск в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области. Также, в районе населенного пункта Луговское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Сторожевого и Нескучного в ДНР поражена живая сила и техника украинских войск.
"На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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