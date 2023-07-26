https://ria.ru/20230726/ataka-1886398602.html

ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.07.2023

ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении

Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T15:10

2023-07-26T15:10

2023-07-26T15:53

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

запорожская область

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке Минобороны."На Южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения украинских войск в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области. Также, в районе населенного пункта Луговское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Сторожевого и Нескучного в ДНР поражена живая сила и техника украинских войск."На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область