https://ria.ru/20230726/ataka-1886398602.html
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 26.07.2023
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T15:10
2023-07-26T15:10
2023-07-26T15:53
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
запорожская область
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке Минобороны."На Южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области", - сообщили в Минобороны.Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения украинских войск в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области. Также, в районе населенного пункта Луговское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Сторожевого и Нескучного в ДНР поражена живая сила и техника украинских войск."На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230726/punkty-1886404812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Группировка российских войск "Восток" отразила атаки украинских войск на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщается в сводке
Минобороны.
"На Южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения украинских войск в районах Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области. Также, в районе населенного пункта Луговское уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе Сторожевого и Нескучного в ДНР поражена живая сила и техника украинских войск.
"На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица "Гиацинт-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.
ВС России за сутки поразили два пункта управления бригад украинской армии