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Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске - РИА Новости, 26.07.2023
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16:33 26.07.2023
https://ria.ru/20230726/artek-1886423066.html
Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске
Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске - РИА Новости, 26.07.2023
Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске
Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске, доклад должен быть представлен к августу, сообщается на... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T16:33
2023-07-26T16:33
общество
севастополь
бердянск
артек
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске, доклад должен быть представлен к августу, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" – детских центров "Корсунь" (Севастополь) и "Красная гвоздика" (Бердянск, Запорожской области), предусмотрев выделение из федерального бюджета на их функционирование в 2023 году дополнительных бюджетных ассигнований в размере 260,1 миллиона рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" – 120,4 миллиона рублей, на обеспечение деятельности детского центра "Красная гвоздика" – 139,7 миллиона рублей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года. ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20230721/artek-1885580072.html
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общество, севастополь, бердянск, артек, владимир путин, россия, михаил мишустин
Общество, Севастополь, Бердянск, Артек, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске

Владимир Путин поручил в 2023 году открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкМеждународный детский центр "Артек" в Крыму
Международный детский центр Артек в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Международный детский центр "Артек" в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске, доклад должен быть представлен к августу, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" – детских центров "Корсунь" (Севастополь) и "Красная гвоздика" (Бердянск, Запорожской области), предусмотрев выделение из федерального бюджета на их функционирование в 2023 году дополнительных бюджетных ассигнований в размере 260,1 миллиона рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" – 120,4 миллиона рублей, на обеспечение деятельности детского центра "Красная гвоздика" – 139,7 миллиона рублей", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года. ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.
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ОбществоСевастопольБердянскАртекВладимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
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