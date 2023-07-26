https://ria.ru/20230726/artek-1886423066.html

Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске

Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске - РИА Новости, 26.07.2023

Путин поручил открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске

Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске, доклад должен быть представлен к августу, сообщается на... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T16:33

2023-07-26T16:33

2023-07-26T16:33

общество

севастополь

бердянск

артек

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михаил мишустин

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил в 2023 году открыть филиалы "Артека" в Севастополе и Бердянске, доклад должен быть представлен к августу, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить в 2023 году открытие филиалов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" – детских центров "Корсунь" (Севастополь) и "Красная гвоздика" (Бердянск, Запорожской области), предусмотрев выделение из федерального бюджета на их функционирование в 2023 году дополнительных бюджетных ассигнований в размере 260,1 миллиона рублей, из которых на обеспечение деятельности детского центра "Корсунь" – 120,4 миллиона рублей, на обеспечение деятельности детского центра "Красная гвоздика" – 139,7 миллиона рублей", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года. ответственный - премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230721/artek-1885580072.html

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общество, севастополь, бердянск, артек, владимир путин, россия, михаил мишустин