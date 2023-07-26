https://ria.ru/20230726/arkhivy-1886279342.html

ФСБ опубликовала документы о вкладе чекистов в победу в Курской битве

ФСБ опубликовала документы о вкладе чекистов в победу в Курской битве - РИА Новости, 26.07.2023

ФСБ опубликовала документы о вкладе чекистов в победу в Курской битве

ФСБ России опубликовала фотокопии ранее рассекреченных архивных документов, рассказывающих о большом вкладе советских спецслужб в победу в Курской битве. РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T00:10

2023-07-26T00:10

2023-07-26T00:34

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ФСБ России опубликовала фотокопии ранее рассекреченных архивных документов, рассказывающих о большом вкладе советских спецслужб в победу в Курской битве.Летом 1943 года под Курском и Белгородом произошло грандиозное сражение на советско-германском фронте (5 июля — 23 августа). Курская битва — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. В нем участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов.На южном фарсе Курской дуги свершилась решающая битва: на поле под Прохоровкой сошлись две танковые армады — в общей сложности больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника. Для Красной армии битва делилась на три части: Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные операции. Невидимая схватка Руководство германского вермахта рассчитывало в результате наступательной операции, получившей кодовое наименование "Цитадель", взять реванш за поражения под Москвой и Сталинградом и захватить стратегическую инициативу в свои руки. Важную роль в подготовке наступления гитлеровское командование отводило специальным службам Третьего рейха — военной разведке (Абвер) и разведывательно-подрывным органам Главного управления имперской безопасности (РСХА). Но противник в итоге проиграл не только на полях сражений "огненной дуги", где удалось разбить бронетанковый "кулак" из новейших германских "Пантер" и "Тигров", но и в невидимой схватке с советскими спецслужбами — наркоматом госбезопасности СССР и военной контрразведкой "Смерш". Советская контрразведка и разведка задолго до начала летнего наступления вермахта под Курском и Белгородом вскрыли стратегический замысел врага, тем самым дав возможность Ставке Верховного главнокомандования Красной Армии всесторонне подготовиться к решающему сражению летней кампании 1943 года. Контрразведчики скрупулезно, по крупицам собирали сведения о намерениях Верховного командования вермахта (ОКВ). Десятого мая 1943 года 4-е Управление (зафронтовая работа) НКГБ СССР (начальник — Павел Судоплатов) сообщило в наркомат госбезопасности и Разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии, что, по данным опроса перебежчиков, "немцы сняли с охраны Брянских лесов войсковые части и технику и концентрируют силы для решительного удара на Москву, Курск и в направлении Орла". По сути, тем самым подтвердилось направленное НКГБ СССР 7 мая 1943 года сообщение в Государственный Комитет Обороны о полученных резидентурой советской внешней разведки в Лондоне данных относительно германского плана летней наступательной операции 1943 года. Те данные были добыты благодаря знаменитым британским агентам советской разведки, входившим в так называемую "Кембриджскую пятерку". "По сообщениям "Святого"Пятнадцатого мая 1943 года, накануне сражения на Курской дуге, в районе Минск — Борисов к советским партизанам перешел неизвестный с документами на имя разведчика разведотдела штаба Западного фронта, майора Красной Армии Потемкина Дмитрия Михайловича. "Майор" заявил, что является официальным сотрудником — писарем паспортного бюро "Абверкоманды 103", (разведывательного отдела штаба немецкой группы армий "Центр", имевшего радиопозывной "Сатурн"), бывшим военнослужащим Красной Армии Дмитрием Захаровичем Шинкаренко. В 4-м Управлении НКГБ Шинкаренко получил псевдоним "Святой". Сведения, сообщенные "Святым", оказались чрезвычайно важными, самым главным в его показаниях была дополнительная и очень ценная информация о планах германского военного командования летом 1943 года накануне битвы на Курской дуге. Двадцать третьего мая 1943 года 4-е Управление НКГБ с пометкой "Весьма срочно" направило наркому госбезопасности СССР Всеволоду Меркулову сообщение со сведениями от Шинкаренко: "Из района Минска, БССР... "Святой" показал: 1. Со слов его бывшего руководства ему известно, что немцы готовят наступление с Орла на Елец и с Харькова на Воронеж с задачей — окружить группировку наших войск, находящихся между этими направлениями и что в район Орла уже стянуто несколько армий, в том числе, якобы, около трех танковых". В тот же день 4-е Управление направило в наркомат госбезопасности еще два сообщения, составленные по показаниям "Святого" об агентуре противника, заброшенных в район Ельца, Воронежа, Курска и Касторной и их приметы: "Каждая группа имеет радиостанцию и запасные бланки документов. Одеты разведчики в новое обмундирование Красной Армии образца 1941 года и погоны со звездочками стального цвета, резко отличающиеся от наших". Эти данные передали начальнику 2-го (контрразведывательного) Управления НКГБ СССР Петру Федотову и начальнику Главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР Виктору Абакумову. Пятнадцатого июня 1943 года Меркулов направил докладную записку в Госкомитет обороны на имя Вячеслава Молотова "о перебежчике Шинкаренко Д.З., явившегося в расположение оперативной группы НКГБ в районе Минск — Борисов с альбомом фотоснимков германских разведчиков "Абверкоманды 103". Четырьмя днями позже 4-е Управление НКГБ направило в наркомат госбезопамности сообщение о стратегических планах командования вермахта."Относительно предполагаемого наступления германской армии на Восточном фронте доставленный в Москву "Святой" сообщил следующее: "7-го или 8-го мая ко мне в бюро прибежал зондерфюрер — лейтенант германской армии, сотрудник штаба разведки Центрального фронта Абверкомандо-103 "Сатурн" (фамилия неизвестна) с картой обстановки по состоянию на 5 мая с.г. и заявил, что решено наступать с Орла в направлении на Елец и в дальнейшем на Пензу. С Курска и Харькова, со слов зондерфюрера, наступление должно развиваться в направлении на Воронеж, с Белгорода — на Малоархангельск, с задачей окружить и уничтожить группировку советских войск, находящихся на этом участке фронта. Зондерфюрер также заявил мне, что по имеющимся у него данным в район Орла стянуто девять армий, из которых половина танковых", — говорилось в документе.Двадцать третьего июня 1943 года 4-е Управление НКГБ направило в Разведуправление Генштаба спецсообщение о стратегических планах германского командования, основанное на этих сведениях, полученных от Шинкаренко. Дмитрий Шинкаренко, попавший в плен летом 1942 года, рассказал на допросе в органах госбезопасности СССР, что, вынужденно работая у немцев, незаметно для своих "хозяев" начал работать против них, умышленно внося неприметные изъяны и неточности в документы — удостоверения личности, расчетные и вещевые книжки, командировочные удостоверения или справки от госпиталя и так далее, которыми снабжались агенты "Сатурна" перед их заброской в советский тыл. По словам Шинкаренко, он делал это, чтобы по явно поддельным документам было легче разоблачить их владельцев, и надеялся выбраться из плена. Как ранее рассказал РИА Новости историк спецслужб Владимир Макаров, сразу после побед Красной Армии на Курском направлении 13 августа 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР "за проявленное мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками" Дмитрий Шинкаренко был награжден орденом "Красная Звезда" с одновременным прекращением уголовного дела против него. Более того, впоследствии Шинкаренко приняли на службу в органы государственной безопасности, в 1947 год он был назначен старшим оперуполномоченным 4-го (розыскного) отдела Транспортного управления Управления Министерства госбезопасности СССР по Москве и Московской области.

https://ria.ru/20230712/osvobozhdenie-1883515550.html

https://ria.ru/20230705/kurskaya_bitva-1881904008.html

https://ria.ru/20220705/voyna-1800314322.html

https://ria.ru/20180823/1527087211.html

https://ria.ru/20190711/1556399450.html

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ссср, москва, орел, фсб, вячеслав молотов, владимир макаров, курская битва, общество