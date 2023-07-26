https://ria.ru/20230726/arest-1886474660.html

Во Франции арестовали мужчину, угрожавшего зарезать премьер-министра

Во Франции арестовали мужчину, угрожавшего зарезать премьер-министра - РИА Новости, 26.07.2023

Во Франции арестовали мужчину, угрожавшего зарезать премьер-министра

Правоохранительные органы Франции арестовали 30-летнего мужчину, угрожавшего перерезать горло премьер-министру страны Элизабет Борн, передает агентство Франс... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T19:41

2023-07-26T19:41

2023-07-26T19:41

франция

элизабет борн

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы Франции арестовали 30-летнего мужчину, угрожавшего перерезать горло премьер-министру страны Элизабет Борн, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. Ранее мужчина, написавший угрозы в адрес Борн на сайте резиденции премьера, содержался под стражей в полиции. "Во вторник в коммуне Карьер-су-Пуасси (департамент Ивелин) был арестован мужчина, угрожавший убить премьер-министра Франции Элизабет Борн", - говорится в заявлении. По данным агентства, мужчина признался в содеянном и сослался на проблемы с алкоголизмом, нестабильность, а также на ситуацию с городскими беспорядками, последовавшими за смертью 17-летнего подростка Наэля, который был застрелен полицейским во время проверки на дороге в Нантере 27 июня. По словам источника в полиции, при обыске дома арестованного не было обнаружено оружия, но было изъято компьютерное оборудование. В декабре прошлого года этот человек уже угрожал убить сотрудников одной из компаний. При обыске в его доме было найдено мачете, сообщает агентство.

https://ria.ru/20230707/frantsiya-1882852694.html

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франция, элизабет борн