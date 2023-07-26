https://ria.ru/20230726/arest-1886433289.html
Суд отправил под домашний арест экс-мэра Ижевска Бекмеметьева
Суд отправил под домашний арест экс-мэра Ижевска Бекмеметьева - РИА Новости, 26.07.2023
Суд отправил под домашний арест экс-мэра Ижевска Бекмеметьева
Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T17:03
2023-07-26T17:03
2023-07-26T17:16
ижевск
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россия
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УФА, 26 июл - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.В сообщении говорится, что Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями."Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд постановил избрать в отношении Бекмеметьева О.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 25 сентября 2023 года и установил в отношении него ряд ограничений",- сообщает пресс-служба.В удмуртском следственном комитете сообщают, что следователями расследуется возбужденное по материалам регионального Управления ФСБ России уголовное дело в отношении Бекмеметьева."По данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности",- поясняет СУСК РФ по Удмуртии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ижевск, Происшествия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд отправил под домашний арест экс-мэра Ижевска Бекмеметьева
Суд отправил под домашний арест экс-мэра Ижевска по делу о злоупотреблении полномочиями
УФА, 26 июл - РИА Новости.
Суд отправил под домашний арест бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в объединенной пресс-службе
судов Удмуртии.
В сообщении говорится, что Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
"Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая обстоятельства и тяжесть инкриминируемого преступления, данные о личности обвиняемого, суд постановил избрать в отношении Бекмеметьева О.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 2 месяца до 25 сентября 2023 года и установил в отношении него ряд ограничений",- сообщает пресс-служба.
В удмуртском следственном комитете сообщают, что следователями расследуется возбужденное по материалам регионального Управления ФСБ России
уголовное дело в отношении Бекмеметьева.
"По данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности",- поясняет СУСК РФ по Удмуртии.
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