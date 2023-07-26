https://ria.ru/20230726/arest-1886387334.html

УФСБ ходатайствовало об аресте Кагарлицкого*

УФСБ ходатайствовало об аресте Кагарлицкого* - РИА Новости, 26.07.2023

УФСБ ходатайствовало об аресте Кагарлицкого*

Управление ФСБ по Коми ходатайствует об аресте социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T14:30

2023-07-26T14:30

2023-07-26T14:51

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

сыктывкар

россия

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Управление ФСБ по Коми ходатайствует об аресте социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда."В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кагарлицкого* Б.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет)", - говорится в сообщении.Избрание меры пресечения должно состояться сегодня в 16.00 мск.Как уточнили РИА Новости в Сыктывкарском городском суде, материалы поданы УФСБ, срок запрашиваемой меры пресечения - два месяца.Адвокат Кагарлицкого* Сергей Ерохов написал в телеграм-канале, что сам не успевает в Сыктывкар из-за отсутствия билетов и погодных условий, помогать его подзащитному будет дежурный адвокат. По его информации, судебное заседание будет закрытым, публично огласят только резолютивную часть.Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.*Признан иностранным агентом

https://ria.ru/20230629/krasilschik-1881200864.html

https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html

сыктывкар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сыктывкар, россия, фсб