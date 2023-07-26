https://ria.ru/20230726/arest-1886387334.html
УФСБ ходатайствовало об аресте Кагарлицкого*
УФСБ ходатайствовало об аресте Кагарлицкого* - РИА Новости, 26.07.2023
УФСБ ходатайствовало об аресте Кагарлицкого*
Управление ФСБ по Коми ходатайствует об аресте социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T14:30
2023-07-26T14:30
2023-07-26T14:51
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Управление ФСБ по Коми ходатайствует об аресте социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда."В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кагарлицкого* Б.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет)", - говорится в сообщении.Избрание меры пресечения должно состояться сегодня в 16.00 мск.Как уточнили РИА Новости в Сыктывкарском городском суде, материалы поданы УФСБ, срок запрашиваемой меры пресечения - два месяца.Адвокат Кагарлицкого* Сергей Ерохов написал в телеграм-канале, что сам не успевает в Сыктывкар из-за отсутствия билетов и погодных условий, помогать его подзащитному будет дежурный адвокат. По его информации, судебное заседание будет закрытым, публично огласят только резолютивную часть.Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.*Признан иностранным агентом
https://ria.ru/20230629/krasilschik-1881200864.html
https://ria.ru/20230726/feyki-1886341797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сыктывкар, россия, фсб
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Сыктывкар, Россия, ФСБ
УФСБ ходатайствовало об аресте Кагарлицкого*
УФСБ ходатайствует об аресте иноагента Кагарлицкого на два месяца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Управление ФСБ по Коми ходатайствует об аресте социолога и публициста Бориса Кагарлицкого* по делу об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.
"В суд поступил материал по ходатайству следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кагарлицкого* Б.Ю., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.205.2 УК РФ
(публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети интернет)", - говорится в сообщении.
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Избрание меры пресечения должно состояться сегодня в 16.00 мск.
Как уточнили РИА Новости в Сыктывкарском городском суде, материалы поданы УФСБ, срок запрашиваемой меры пресечения - два месяца.
Адвокат Кагарлицкого* Сергей Ерохов написал в телеграм-канале, что сам не успевает в Сыктывкар
из-за отсутствия билетов и погодных условий, помогать его подзащитному будет дежурный адвокат. По его информации, судебное заседание будет закрытым, публично огласят только резолютивную часть.
Кагарлицкий* – социолог, публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и YouTube-канала "Рабкор". В мае прошлого года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
*Признан иностранным агентом
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