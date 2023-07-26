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Американский экс-пилот рассказал об аномальных явлениях в небе над США
Американский экс-пилот рассказал об аномальных явлениях в небе над США - РИА Новости, 26.07.2023
Американский экс-пилот рассказал об аномальных явлениях в небе над США
Неопознанные аномальные явления в небе над США представляют угрозу национальной безопасности, но расследовать такие случаи крайне затруднительно из-за политики... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T20:07
2023-07-26T20:07
2023-07-26T21:08
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Неопознанные аномальные явления в небе над США представляют угрозу национальной безопасности, но расследовать такие случаи крайне затруднительно из-за политики властей и сокрытия ими многих данных, считает американский офицер в отставке, экс-летчик-истребитель Райан Грейвс. По словам военного, неопознанные аномальные явления представляют угрозу как национальной безопасности США, так и безопасности полетов в целом. "Стигматизация, связанная с неопознанными аномальными явлениями, реальна и сильна и бросает вызов национальной безопасности", - говорится в письменном показании Грейвса, который выступает на слушаниях в Палате представителей Конгресса США. Грейвс отмечает, что такие "наблюдения" не являются редкими или единичными - напротив, они стали рутиной. Свидетелями феноменов стали как пилоты военных и гражданских судов, так и профессиональные наблюдатели. Американское правительство, по его словам, "знает больше" о таких явлениях, но засекречивает данные. Все это порождает спекуляции и недоверие. Как заявляет Грейвс, он сам за свою карьеру неоднократно становился свидетелем таких аномалий. В его команде такие случаи стали своего рода "открытой тайной" и фигурировали в "ежедневных сводках". Грейвс описал один из самых ярких инцидентов, зафиксированных его коллегой-пилотом. Он увидел "темно-серый куб внутри прозрачной сферы" в небе над восточным побережьем США. "Чрезмерная классификация неопознанных аномальных явлений мешает нам провести настоящее научное расследование, чтобы получить ответы. Короче говоря, почему мы позволяем объектам в небе, особенно объектам, демонтирующим высокие технологии, оставаться неопознанными?", - задается вопросом Грейвс.
https://ria.ru/20230617/bayden-1878910414.html
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сша, в мире
Американский экс-пилот рассказал об аномальных явлениях в небе над США
Экс-летчик Грейвс: аномалии в небе над США представляют угрозу для нацбезопасности
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Неопознанные аномальные явления в небе над США представляют угрозу национальной безопасности, но расследовать такие случаи крайне затруднительно из-за политики властей и сокрытия ими многих данных, считает американский офицер в отставке, экс-летчик-истребитель Райан Грейвс.
По словам военного, неопознанные аномальные явления представляют угрозу как национальной безопасности США, так и безопасности полетов в целом.
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"Стигматизация, связанная с неопознанными аномальными явлениями, реальна и сильна и бросает вызов национальной безопасности", - говорится в письменном показании Грейвса, который выступает на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
Грейвс отмечает, что такие "наблюдения" не являются редкими или единичными - напротив, они стали рутиной. Свидетелями феноменов стали как пилоты военных и гражданских судов, так и профессиональные наблюдатели. Американское правительство, по его словам, "знает больше" о таких явлениях, но засекречивает данные. Все это порождает спекуляции и недоверие.
Как заявляет Грейвс, он сам за свою карьеру неоднократно становился свидетелем таких аномалий. В его команде такие случаи стали своего рода "открытой тайной" и фигурировали в "ежедневных сводках".
Грейвс описал один из самых ярких инцидентов, зафиксированных его коллегой-пилотом. Он увидел "темно-серый куб внутри прозрачной сферы" в небе над восточным побережьем США.
"Чрезмерная классификация неопознанных аномальных явлений мешает нам провести настоящее научное расследование, чтобы получить ответы. Короче говоря, почему мы позволяем объектам в небе, особенно объектам, демонтирующим высокие технологии, оставаться неопознанными?", - задается вопросом Грейвс.
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