https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html

Все больше американцев хотят вернуть Трампа любыми методами, пишут СМИ

Все больше американцев хотят вернуть Трампа любыми методами, пишут СМИ - РИА Новости, 26.07.2023

Все больше американцев хотят вернуть Трампа любыми методами, пишут СМИ

Все больше американцев считают оправданным применение насилия, чтобы вернуть на пост президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill со ссылкой на опрос... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T05:29

2023-07-26T05:29

2023-07-26T05:29

в мире

дональд трамп

сша

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Все больше американцев считают оправданным применение насилия, чтобы вернуть на пост президента Дональда Трампа, сообщает газета Hill со ссылкой на опрос исследовательского института, который базируется в университете в Чикаго. "Семь процентов американцев с 6 апреля по 26 июня согласились, что "применение насилия оправдано для восстановления президентской власти Дональда Трампа", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в прошлом году эту идею поддержали 4,5% опрошенных. Согласно исследовательскому институту, речь идет об увеличении числа сторонников применения насилия с 12 миллионов до 18 миллионов взрослых американцев. Авторы опроса предполагают, что изменения показателей связаны с тем, что в начале июня Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности. Опрос проводился с 22 по 26 июня 2023 года, в нем приняли участие 3543 человека. Статистическая погрешность составляет примерно 2,3 процентных пункта.

https://ria.ru/20230725/vybory-1886271745.html

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в мире, дональд трамп, сша