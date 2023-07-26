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Danone деконсолидирует российские активы - РИА Новости, 26.07.2023
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12:13 26.07.2023 (обновлено: 13:26 26.07.2023)
https://ria.ru/20230726/aktivy-1886343681.html
Danone деконсолидирует российские активы
Danone деконсолидирует российские активы - РИА Новости, 26.07.2023
Danone деконсолидирует российские активы
Французская компания Danone перестанет учитывать российские активы в своей финансовой отчетности и спишет с баланса примерно 200 миллионов евро, следует из... РИА Новости, 26.07.2023
2023-07-26T12:13
2023-07-26T13:26
россия
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
danone
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ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Французская компания Danone перестанет учитывать российские активы в своей финансовой отчетности и спишет с баланса примерно 200 миллионов евро, следует из отчета за первое полугодие."Danone деконсолидирует активы в России в июле 2023 года, что повлечет обесценение в размере порядка 200 миллионов евро", — заявила пресс-служба компании.Еще примерно 500 миллионов евро составляет неденежная разница из-за пересчета обменного курса рубля к евро.При этом в Danone подчеркнули, что, хотя больше и не контролируют российский бизнес, все еще остаются его законным владельцем.В июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" во временное управление Росимущества. Новым генеральным директором АО "Данон Россия" стал Якуб (Ибрагим) Закриев, до того занимавший пост вице-премьера — министра сельского хозяйства Чечни. В октябре Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев, в течение которых компания будет работать в обычном режиме. Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года. По словам источников РИА Новости, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка.Danone присутствует в России с 1992 года. Ей принадлежат заводы в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
https://ria.ru/20230725/unilever-1886259006.html
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россия
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россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), danone
Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Danone
Danone деконсолидирует российские активы

Danone спишет российские активы в размере 200 млн евро после передачи долей Росимуществу

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗавод Danone-Юнимилк
Завод Danone-Юнимилк - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Завод Danone-Юнимилк. Архивное фото
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ПАРИЖ, 26 июл — РИА Новости. Французская компания Danone перестанет учитывать российские активы в своей финансовой отчетности и спишет с баланса примерно 200 миллионов евро, следует из отчета за первое полугодие.
"Danone деконсолидирует активы в России в июле 2023 года, что повлечет обесценение в размере порядка 200 миллионов евро", — заявила пресс-служба компании.
Еще примерно 500 миллионов евро составляет неденежная разница из-за пересчета обменного курса рубля к евро.
При этом в Danone подчеркнули, что, хотя больше и не контролируют российский бизнес, все еще остаются его законным владельцем.
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В июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" во временное управление Росимущества. Новым генеральным директором АО "Данон Россия" стал Якуб (Ибрагим) Закриев, до того занимавший пост вице-премьера — министра сельского хозяйства Чечни.
В октябре Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в России — при условии опциона обратного выкупа, сохранения до 25 процентов в бизнесе и места в совете директоров. Предполагалось, что переходный период займет несколько месяцев, в течение которых компания будет работать в обычном режиме. Но в начале июля стало известно, что сделка может быть закрыта не раньше первой половины 2024 года. По словам источников РИА Новости, процесс затягивает сама Danone, не желающая уходить с российского рынка.
Danone присутствует в России с 1992 года. Ей принадлежат заводы в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. В России Danone производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "АктиБио", Actimel, Alpro, "Растишка", "Тема", "Даниссимо", Danone, "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие.
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