https://ria.ru/20230726/afrika-1886327475.html

Постпред Эритреи: Запад использовал Африку в зерновой сделке против России

Постпред Эритреи: Запад использовал Африку в зерновой сделке против России - РИА Новости, 26.07.2023

Постпред Эритреи: Запад использовал Африку в зерновой сделке против России

В ситуации с зерновой сделкой Запад использовал Африку как повод для обвинений в адрес России, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T11:14

2023-07-26T11:14

2023-07-26T14:25

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ООН, 26 июл — РИА Новости, Алан Булкаты. В ситуации с зерновой сделкой Запад использовал Африку как повод для обвинений в адрес России, заявила в интервью РИА Новости постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам."Они не собирались помогать. Африка — это прикрытие. Это всегда очень удобное прикрытие для всего, что они хотят сделать. В этом случае это был хороший способ обвинять русских, пользуясь африканцами", — сказала Тесфамариам.Постпред отметила, что зерновая сделка с самого начала не была способом решения проблемы. Она напомнила, что Африка в итоге получила меньше трех процентов зерна, но это никого не удивило."Мы утомились. Африканцы уже утомились и не удивляются — даже когда мы слышим, что они не предоставили финансовые средства, которые обещали. Африканцы уяснили, что это все (пустой. — Прим. ред.) разговор. Они (западные страны. — Прим. ред.) устраивают показуху, используется имя Африки", — заключила постпред.Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Как отмечал Владимир Путин, условия соглашения в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны изначально не собирались этого делать. Президент неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.Данные ООН свидетельствуют, что основными получателями украинской агропродукции стали страны ЕС, на которые пришлось 38% всех поставок. Среди отдельных стран наибольшую долю получил Китай — 7,96 миллиона тонн, или почти четверть. Далее следуют Испания, Турция, Италия и Нидерланды. Кроме них, более миллиона тонн получили Египет и Бангладеш. В двадцатку крупнейших получателей украинской агропродукции также вошли Португалия, Бельгия, Германия, Франция и Румыния. В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 822,1 тысячи тонн агропродукции, или 2,5%.Читайте полный текст интервью Софии Тесфамариам >>

https://ria.ru/20230725/sdelka-1886239693.html

https://ria.ru/20230726/pshenitsa-1886289109.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, эритрея, африка, оон