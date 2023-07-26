https://ria.ru/20230726/afrika-1886266135.html

Запад упустил большое возвращение России в Африку

Запад упустил большое возвращение России в Африку - РИА Новости, 26.07.2023

Запад упустил большое возвращение России в Африку

Завтра в Санкт-Петербурге начинает работу саммит Россия — Африка, который уже вызывает у англосаксонских элит острую изжогу: по словам пресс-секретаря... РИА Новости, 26.07.2023

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:00

2023-07-26T08:02

аналитика

россия

африка

китай

дмитрий песков

форум "россия — африка"

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Завтра в Санкт-Петербурге начинает работу саммит Россия — Африка, который уже вызывает у англосаксонских элит острую изжогу: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у России есть данные, что практически все африканские государства — участники саммита подвергались беспрецедентному давлению со стороны США и сателлитов с целью воспрепятствовать их участию в мероприятии.Угрозы и шантаж не подействовали: в Северную столицу прибыли высокие делегаты 49 африканских стран, представляющие абсолютное большинство государств Черного континента, чтобы в течение нескольких дней открыть новую масштабную страницу в отношениях с Россией и еще раз на пальцах продемонстрировать, что международная изоляция России с треском провалилась.Может показаться странным, что отношения между Россией и африканскими государствами всегда были костью в горле у Запада. Но объявленный Россией с началом СВО курс на изменение мировой системы, основанной на доминировании "золотого миллиарда", был воспринят западными странами (и обоснованно) как серьезнейшая угроза их фундаментально колониальному благополучию, а разворот России на Юг и Восток начал превращать их страшный сон в реальность. Именно поэтому, например, в апреле этого года в конгрессе США был принят закон "О противодействии вредоносному влиянию России в Африке", а "африканский десант" в Санкт-Петербург вызвал на Западе настоящую истерику.В чем же причины такой ярости и негодования? Почему Запад так боится возвращения России в Африку?Ответ и прост, и сложен одновременно.Для начала Африка — это истинный мировой Клондайк. По оценкам экспертов, на Африку приходится более 30 процентов всех (!) мировых природных ресурсов: семь процентов мировых запасов природного газа, восемь — запасов нефти, 9,6 — мировых запасов железной руды, 35 — по хрому, более 40 — по бокситам, 50 — по кобальту и марганцу, 90 — по металлам платиновой группы, десять — по меди, 50 — по фосфоритам, 11,5 — по литию и так далее. Многие месторождения еще не разведаны и не разработаны, и там российский опыт по добыче и переработке полезных ископаемых востребован уже сейчас, а после саммита картина может поменяться просто кардинально.Кроме того, Африка — это континент, потенциал которого сегодня сравнивают с потенциалом Китая конца ХХ века. Простой пример: в 1990-м ВВП Китая составлял 770 миллиардов долларов, а у той же Украины в это время ВВП равнялся 400 миллиардам в год. Сегодня ВВП Китая — 8,3 триллиона долларов в год.Дело в том, что Африка переживает взрывообразный рост — как в демографическом, так и в экономическом плане. Сейчас население Африки составляет порядка 1,5 миллиарда человек, а к 2050 году — будет равняться уже трем миллиардам. Население африканских стран — молодое, города стремительно урбанизируются, и вскорости Африку ожидает самый настоящий производственный и потребительский бум, поражающий воображение. При стремительно растущем спросе конкуренция на африканском рынке практически отсутствует, а во многих странах континента порог входа на любой рынок минимален. Все это означает колоссальный потенциал для тех, кто будет участвовать в развитии производств, обрабатывающей промышленности и социальной сферы.Масштабное сотрудничество России с Африкой — это уникальный случай, когда в колоссальном выигрыше будут обе стороны, и наша страна преисполнена решимости максимально использовать открывающееся окно исторических возможностей.Как писал в своих трудах великий китайский полководец Лао Цзы, "кто первым встал, того и шелковые тапочки", и китайцы тоже активно вкладываются в Африку. Догнать китайцев по объемам инвестиций нам будет непросто, однако Россия отнюдь не собирается играть в Африке вторым номером, потому что она имеет там убийственную фору, которой не имеет практически никто.Эта фора — исторические связи и позитивный образ России в африканских странах, заложенный еще во времена СССР, и активная роль нашей страны в деколонизации континента. Доверие, симпатия, отсутствие национальных предрассудков и отягчающего исторического опыта — это мощный капитал, который не купить ни за какие деньги. По словам российских бизнесменов, уже успешно работающих в Африке, на Земле нет другого места, где Россию так искренне ждут.А нам есть что предложить.Африканские страны готовы купить практически все, что может предложить наша страна: от сельскохозяйственной техники, систем связи, решений в энергетике и промышленных технологий до нефтепродуктов, самолетов, труб, удобрений и даже мороженого (которое стало в Африке настоящим хитом).Все это дает основание полагать, что планируемый рост товарооборота России с Африкой с нынешних 18-19 миллиардов долларов до 200 миллиардов в год — это совсем не преувеличение, а только начало.Стоит отметить, что в ряде африканских государств еще присутствует некоторое "советское послевкусие", когда от нашей страны опять ждут бесплатной помощи при полном отсутствии встречных обязательств. На фоне безусловного уважения к суверенным африканским нациям современная Россия тем не менее полностью перешла в режим "уважительного прагматизма", где нет места денежным и зерновым рекам в обмен на красивые лозунги. Даже те пресловутые "бесплатные" поставки зерна и "прощение кредитов", о которых столько писали и пишут уважаемые эксперты и не очень, являются лишь вершиной айсберга вполне рыночных плюсов для нашей страны, складывающихся из соответствующих преференций и возможностей, открываемых нам взамен почти символических жестов.Большая игра видится издалека, а Россия возвращается в Африку надолго.

https://ria.ru/20230721/sammit-1885559390.html

https://ria.ru/20230725/davlenie-1886150225.html

https://ria.ru/20230725/zerno-1886126109.html

https://ria.ru/20230724/statya-1885855795.html

https://ria.ru/20230722/afrika-1885642186.html

https://ria.ru/20230623/afrika-1879986566.html

https://ria.ru/20230725/afrika-1886230280.html

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аналитика, россия, африка, китай, дмитрий песков, форум "россия — африка"