https://ria.ru/20230725/zhurnalisty-1886248007.html

Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров

Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров - РИА Новости, 25.07.2023

Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров

Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать тех, кто их совершает, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T19:00

2023-07-25T19:00

2023-07-25T19:57

ростислав журавлев

мария захарова

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать тех, кто их совершает, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает", — отметила дипломат.Так она прокомментировала слова постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов.Захарова указала на противоречивость позиции Соединенных Штатов, которые критикуют действия, совершаемые на их собственные средства. Она напомнила, что американская сторона напрямую спонсирует террористическую деятельность Киева.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву этот вид вооружений.Следственный комитет наградил Журавлева медалью "Доблесть и отвага" посмертно.

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