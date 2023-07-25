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Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:00 25.07.2023 (обновлено: 19:57 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zhurnalisty-1886248007.html
Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров
Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров - РИА Новости, 25.07.2023
Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров
Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать тех, кто их совершает, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T19:00
2023-07-25T19:57
ростислав журавлев
мария захарова
майкл карпентер
обсе
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сша
в мире
россия
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать тех, кто их совершает, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.&quot;Во-первых, у &quot;любых атак&quot; есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает&quot;, — отметила дипломат.Так она прокомментировала слова постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов.Захарова указала на противоречивость позиции Соединенных Штатов, которые критикуют действия, совершаемые на их собственные средства. Она напомнила, что американская сторона напрямую спонсирует террористическую деятельность Киева.Убийство Ростислава ЖуравлеваКорреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву этот вид вооружений.Следственный комитет наградил Журавлева медалью "Доблесть и отвага" посмертно.
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ростислав журавлев, мария захарова, майкл карпентер, обсе, оон, сша, в мире, россия, запорожская область, обстрел группы журналистов в зоне сво, умер военкор ростислав журавлев, вооруженные силы украины
Ростислав Журавлев, Мария Захарова, Майкл Карпентер, ОБСЕ, ООН, США, В мире, Россия, Запорожская область, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Умер военкор Ростислав Журавлев, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Захарова раскритиковала слова постпреда США при ОБСЕ об атаке на военкоров

Захарова о позиции США: нельзя осуждать атаки на журналистов, спонсируя их исполнителей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Нельзя осуждать атаки на журналистов и одновременно спонсировать тех, кто их совершает, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
«

"Во-первых, у "любых атак" есть имя и жертвы, и агрессора. Имя жертвы — Ростислав Журавлев. Имя агрессора — киевский режим. США не должны стесняться произносить эти имена вслух. Во-вторых, нельзя одновременно осуждать атаки на журналистов и спонсировать тех, кто их совершает", — отметила дипломат.

Так она прокомментировала слова постоянного представителя США при ОБСЕ Майкла Карпентера, который подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые атаки на журналистов.
Захарова указала на противоречивость позиции Соединенных Штатов, которые критикуют действия, совершаемые на их собственные средства. Она напомнила, что американская сторона напрямую спонсирует террористическую деятельность Киева.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева у здания МИА Россия сегодня
Постпредство России возмутилось реакцией ОБСЕ на убийство Журавлева
Вчера, 15:54

Убийство Ростислава Журавлева

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву этот вид вооружений.
Следственный комитет наградил Журавлева медалью "Доблесть и отвага" посмертно.
"Опытнейший профессионал". Погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
© Фото : Нежурка/Telegram

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

Военный корреспондент медиагруппы Россия сегодня Ростислав Журавлев (слева) разбирает присланные письма для бойцов на передовой, участвующих в боевых действиях на Запорожском направлении

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© Фото : Нежурка/Telegram

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12
© Фото : из архива Ростислава Журавлева

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12
© Фото : Нежурка/Telegram

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
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© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
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7 из 12
© РИА Новости

Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

Фотография военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева на экране в здании МИА Россия сегодня

Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12
© РИА Новости / Telegram

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев (слева)

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Telegram

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

Девушка возлагает цветы у здания международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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12 из 12

Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.

© Фото : Нежурка/Telegram
1 из 12

Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

© Фото : Нежурка/Telegram
3 из 12

Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.

© Фото : Нежурка/Telegram
4 из 12

По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.

© Фото : из архива Ростислава Журавлева
5 из 12

Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.

© Фото : Нежурка/Telegram
6 из 12

Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 12

Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.

© РИА Новости
8 из 12

Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.

© РИА Новости / Telegram
9 из 12

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ростиславу Журавлеву было 34 года.

© РИА Новости / Telegram
11 из 12

В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
Специальная военная операция на УкраинеРостислав ЖуравлевМария ЗахароваМайкл КарпентерОБСЕООНСШАВ миреРоссияЗапорожская областьОбстрел группы журналистов в зоне СВОУмер военкор Ростислав ЖуравлевВооруженные силы Украины
 
 
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