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СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева
Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T10:23
2023-07-25T10:23
специальная военная операция на украине
россия
ростислав журавлев
обстрел группы журналистов в зоне сво
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
ситуация в днр и лнр
умер военкор ростислав журавлев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева", - сказали в ведомстве, добавив, что медаль будет вручена семье погибшего журналиста. В СК РФ подчеркнули, что Журавлев находился в зоне боевых действий с начала СВО. "Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях", - отметили в ведомстве. Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.
https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html
https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html
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россия, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, ситуация в днр и лнр, умер военкор ростислав журавлев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростислав Журавлев, Обстрел группы журналистов в зоне СВО, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Умер военкор Ростислав Журавлев, Запорожская область
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева

СК посмертно удостоил корреспондента РИА Новости Журавлева медали "Доблесть и отвага"

© Фото : Нежурка/TelegramВоенный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : Нежурка/Telegram
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева", - сказали в ведомстве, добавив, что медаль будет вручена семье погибшего журналиста.
Фотография погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева и цветы перед зданием международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Киев начал вторую волну атак против российских военкоров, заявил дипломат
23 июля, 10:47
В СК РФ подчеркнули, что Журавлев находился в зоне боевых действий с начала СВО. "Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях", - отметили в ведомстве.
Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти военкора Ростислава Журавлева. Фрагменты репортажей
22 июля, 17:40
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
Памяти Ростислава Журавлева
22 июля, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостислав ЖуравлевОбстрел группы журналистов в зоне СВОСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРУмер военкор Ростислав ЖуравлевЗапорожская область
 
 
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