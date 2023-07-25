СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева
СК посмертно удостоил корреспондента РИА Новости Журавлева медали "Доблесть и отвага"
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева", - сказали в ведомстве, добавив, что медаль будет вручена семье погибшего журналиста.
В СК РФ подчеркнули, что Журавлев находился в зоне боевых действий с начала СВО. "Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях", - отметили в ведомстве.
Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.