https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html

СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева

СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева - РИА Новости, 25.07.2023

СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева

Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:23

2023-07-25T10:23

2023-07-25T10:23

специальная военная операция на украине

россия

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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умер военкор ростислав журавлев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Погибший в зоне СВО корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев посмертно награжден медалью СК РФ "Доблесть и отвага", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства во вторник. "Председатель СК РФ Александр Бастрыкин подписал приказ о награждении ведомственной медалью "Доблесть и отвага" посмертно военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева", - сказали в ведомстве, добавив, что медаль будет вручена семье погибшего журналиста. В СК РФ подчеркнули, что Журавлев находился в зоне боевых действий с начала СВО. "Рискуя жизнью, он не только рассказывал о происходящих событиях, действиях украинских вооруженных формирований, обстреливающих гражданское население, мужестве жителей Донбасса и подвигах российских военнослужащих, но и помогал местным жителям в сложных ситуациях", - отметили в ведомстве. Журавлев погиб в минувшую субботу, 22 июля, в ходе прицельного обстрела группы российских журналистов в Запорожской области украинскими вооруженными формированиями. Помимо этого, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что гибель Журавлева - результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.

https://ria.ru/20230723/ataki-1885776643.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885713056.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885687380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, ситуация в днр и лнр, умер военкор ростислав журавлев, запорожская область