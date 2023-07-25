https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886087468.html

Погибшего военкора Журавлева похоронят 28 июля в Екатеринбурге

Погибшего военкора Журавлева похоронят 28 июля в Екатеринбурге - РИА Новости, 25.07.2023

Погибшего военкора Журавлева похоронят 28 июля в Екатеринбурге

Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят в пятницу в родном Екатеринбурге с воинскими почестями, сообщили агентству в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:56

2023-07-25T08:56

2023-07-25T10:11

россия

екатеринбург

украина

ростислав журавлев

антониу гутерреш

мария захарова

оон

происшествия

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева похоронят в пятницу в родном Екатеринбурге с воинскими почестями, сообщили агентству в пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня". "Определено место прощания с Ростиславом, это Дом журналиста в Екатеринбурге по адресу: улица Клары Цеткин, дом 1. Гражданская панихида состоится в 11:00, затем состоятся похороны с воинскими почестями на Широкореченском кладбище — почетный караул, салют", — сказали в пресс-службе.Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области в результате целенаправленного обстрела группы российских журналистов со стороны ВСУ. Ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны, это был удар кассетными боеприпасами.В Кремле выразили глубокие соболезнования близким Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, пожелали выздоровления раненым. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, гибель военкора — результат сознательной атаки киевского режима на журналистов.В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша также выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Журавлева. Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало немедленно отказаться от использования кассетных бомб.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что виновные понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставляет Киеву кассетные боеприпасы.Посольство России в Вашингтоне возложило ответственность за гибель Журавлева на США, которые передали Украине этот вид вооружений.

https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1886039179.html

https://ria.ru/20230722/zhuravlev-1885689085.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фрагменты репортажей погибшего Ростислава Журавлева подборка кадров 2023-07-25T08:56 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, украина, ростислав журавлев, антониу гутерреш, мария захарова, оон, происшествия