Погибшего военкора Журавлева похоронят 28 июля в Екатеринбурге

Военкора РИА Новости Журавлева похоронят 28 июля в Екатеринбурге с воинскими почестями
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.
Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.
Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".
Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".
Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.
Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.
Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.
Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.
В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.
В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.
Военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб во время удара ВСУ в зоне спецоперации.
Украинские военные обстреляли гражданскую машину в Запорожской области, сообщил врио главы региона Балицкий.
Трагедия произошла около 12:00 в районе населенного пункта Пятихатки. Журналисты РИА Новости и "Известий" готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.
Как уточнили в Минобороны, ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. Ранения различной тяжести получили еще четыре сотрудника СМИ, их оперативно доставили в полевые медучреждения.
По словам гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, Журавлева похоронят по желанию его матери в Екатеринбурге, где он родился.
Киселев назвал погибшего военкора опытнейшим профессионалом, который был первым в самых опасных зонах и сообщал точную и важную информацию.
Смерть Журавлева также прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян: "Мы всех помним и все запомним".
Глава СЖР Владимир Соловьев также выразил соболезнования родственникам погибшего, отметив опасность работы военкора.
Член ОП Александр Малькевич предложил присвоить Журавлеву орден Мужества, назвав его одним из ведущих военкоров России.
Вице-спикер Совфеда Косачев назвал гибель журналиста чудовищной новостью и заявил, что ответственность за обстрел журналистов лежит также на США.
В память о погибшем военкоре люди несут цветы к зданию международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве.