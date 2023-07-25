Кошкин дом: пять наивных вопросов про животных из городских приютов

У каждого бездомного животного своя история: кого-то на улице оставляют недобросовестные хозяева, кто-то теряется, убегает во время прогулки, кошки и небольшие собаки могут выпасть из окна. Нередко подобные происшествия заканчиваются хорошо – питомца находят и возвращают домой (в этом случае помогают ошейники-адресники с указанием контактов хозяев или чипы, которые считывают в ветеринарных клиниках).

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В случае, если животное долгое время живет на улице, бесконтрольно размножается и доставляет дискомфорт горожанам, его отлавливают. Как правило, бригады ловцов действуют по заявкам от москвичей, которые те оставляют в управе своего района.

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Специалисты ГБУ "Доринвест" ведут работу по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в Москве с 2015 года, в состав учреждения включены два приюта: "Зоорассвет" и "Зеленоград".