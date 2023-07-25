https://ria.ru/20230725/zhivotnye-1885323521.html
Кошкин дом: пять наивных вопросов про животных из городских приютов
Кошкин дом: пять наивных вопросов про животных из городских приютов - РИА Новости, 25.07.2023
Кошкин дом: пять наивных вопросов про животных из городских приютов
Решаясь завести домашнее животное, москвичи все чаще отдают предпочтение не породистым собакам и выставочным кошкам, а самым обыкновенным беспризорникам из... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:00
2023-07-25T09:00
2023-07-25T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
гбу "доринвест"
животные
бездомные животные
домашние животные
благотворительность
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Решаясь завести домашнее животное, москвичи все чаще отдают предпочтение не породистым собакам и выставочным кошкам, а самым обыкновенным беспризорникам из городских приютов. Несмотря на популярную в последние годы практику, многие относятся к ней со скепсисом – мол, питомцы без родословной отличаются невоспитанностью, плохо социализированы и не смогут прижиться в обычной квартире. РИА Новости решило выяснить правду о приютских собаках и кошках и задало специалистам ГБУ "Доринвест" пять вопросов о том, как животных содержат, навещают и отдают в добрые руки.Приюты "Зоорассвет" и "Зеленоград" занимают просторные территории, на участках предусмотрены утепленные вольеры и выгульные площадки. Для кошек оборудованы отдельные домики с возможностью летнего выгула. Животных кормят ежедневно, несколько раз в день, но не чем попало.В рацион входят профессиональные сухие корма, которые ветеринарные врачи рекомендуют в соответствии с возрастом, состоянием и физиологическими особенностями собак и кошек.За каждым животным закрепляется специалист – сотрудник по уходу, который берет питомца под крыло: выгуливает, вычесывает, играет, социализирует и обучает несложным командам и умению ходить на поводке. Адаптация к контакту с человеком важна, так как высокий уровень социализации повышает шансы животного на получение места в новой семье.Огромную поддержку и помощь городским приютам оказывают волонтеры, которые занимаются выгулом и базовой дрессировкой собак, играют с кошками, учат животных контактировать с человеком.В ГБУ "Доринвест" советуют поговорить с курирующим специалистом или волонтером, чтобы узнать про особенности поведения выбранной собаки или кошки, получить консультацию по уходу и питанию. Будущий владелец животного должен ответственно подойти к выбору питомца и убедиться, что сумеет создать комфортные условия для его содержания и воспитания.
https://ria.ru/20191223/1562709518.html
https://ria.ru/20220208/pitomtsy-1771506500.html
https://ria.ru/20200219/1564930187.html
https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, гбу "доринвест", животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность, кошки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, ГБУ "Доринвест", Животные, бездомные животные, домашние животные, Благотворительность, кошки
Решаясь завести домашнее животное, москвичи все чаще отдают предпочтение не породистым собакам и выставочным кошкам, а самым обыкновенным беспризорникам из городских приютов. Несмотря на популярную в последние годы практику, многие относятся к ней со скепсисом – мол, питомцы без родословной отличаются невоспитанностью, плохо социализированы и не смогут прижиться в обычной квартире. РИА Новости решило выяснить правду о приютских собаках и кошках и задало специалистам ГБУ "Доринвест" пять вопросов о том, как животных содержат, навещают и отдают в добрые руки.
Как животные попадают в городские приюты?
У каждого бездомного животного своя история: кого-то на улице оставляют недобросовестные хозяева, кто-то теряется, убегает во время прогулки, кошки и небольшие собаки могут выпасть из окна. Нередко подобные происшествия заканчиваются хорошо – питомца находят и возвращают домой (в этом случае помогают ошейники-адресники с указанием контактов хозяев или чипы, которые считывают в ветеринарных клиниках).
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В случае, если животное долгое время живет на улице, бесконтрольно размножается и доставляет дискомфорт горожанам, его отлавливают. Как правило, бригады ловцов действуют по заявкам от москвичей, которые те оставляют в управе своего района.
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Специалисты ГБУ "Доринвест" ведут работу по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию и учету безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в Москве с 2015 года, в состав учреждения включены два приюта: "Зоорассвет" и "Зеленоград".
Домик для хвоста, или Как работает приют для животных в Москве
Сколько животных содержится в московских приютах?
В столице работают 13 приютов, финансируемых из городского бюджета. В них живут более 16 тысяч собак и кошек. Кроме того, деятельность по содержанию бесхозных животных осуществляет множество частных фондов, чья основная движущая сила – волонтеры.
Что происходит с животными в приютах после отлова? И правда ли, что их кормят чем попало?
По прибытии в городской приют животных отправляют на десятидневный карантин в специально оборудованное помещение, чтобы избежать риска заражения других питомцев. Каждая кошка и собака в обязательном порядке проходят ветеринарный осмотр и обработку от блох и паразитов, получают прививки от бешенства и других заболеваний, а также клички. Всех подходящих по возрасту особей кастрируют или стерилизуют, дополнительно животных чипируют. Клинический осмотр сотрудники приютов проводят ежедневно.
В 2022 году в московские приюты для бесхозных животных заселились 2486 собак и 790 кошек. Из них по итогам года новую семью нашли 2638 собак и 627 кошек.
Приюты "Зоорассвет" и "Зеленоград" занимают просторные территории, на участках предусмотрены утепленные вольеры и выгульные площадки. Для кошек оборудованы отдельные домики с возможностью летнего выгула. Животных кормят ежедневно, несколько раз в день, но не чем попало.
В рацион входят профессиональные сухие корма, которые ветеринарные врачи рекомендуют в соответствии с возрастом, состоянием и физиологическими особенностями собак и кошек.
За каждым животным закрепляется специалист – сотрудник по уходу, который берет питомца под крыло: выгуливает, вычесывает, играет, социализирует и обучает несложным командам и умению ходить на поводке. Адаптация к контакту с человеком важна, так как высокий уровень социализации повышает шансы животного на получение места в новой семье.
Огромную поддержку и помощь городским приютам оказывают волонтеры, которые занимаются выгулом и базовой дрессировкой собак, играют с кошками, учат животных контактировать с человеком.
Терпение и вкусняшки: топ советов, которые помогут взять питомца из приюта
Приюты действительно принимают в волонтеры только тех, кто помогает финансово?
Нет, волонтеры помогают московским приютам для животных исключительно добровольно и не на финансовой основе. Стать волонтером может любой москвич, для вступления в ряды добровольцев необходимо посетить выбранный приют (дети до 16 лет посещают приют с родителем или опекуном) в рабочие дни (лучше свериться с графиком на официальном сайте) и узнать подробности у действующих работников или волонтеров.
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От волонтеров и горожан московские приюты принимают исключительно благотворительную помощь: корма, вещи, ветеринарные препараты. На момент передачи продукты и лекарства должны иметь остаточный срок годности и неповрежденную упаковку. Вся помощь оформляется ответственным по приюту, который вносит соответствующую запись в журнал.
Зубастая экзотика: как теперь правильно содержать животных дома
Животных передают в добрые руки за деньги? А будущих хозяев как-то проверяют на адекватность?
Приютских животных передают новым хозяевам бесплатно, но при соблюдении нескольких важных пунктов.
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Во-первых, желающие взять собаку или кошку должны заблаговременно убедиться, что ни у них, ни у членов их семьи нет аллергии на животных. Во-вторых, животных отдают горожанам на основании договора ответственного содержания, в котором фиксируются данные обеих сторон и подробно описываются условия, которые хозяин обязуется обеспечить собаке или кошке.
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До непосредственной передачи животного будущий хозяин наведывается в приют несколько раз, чтобы присмотреться к питомцу, пообщаться с ним, погулять или поиграть.
В ГБУ "Доринвест" советуют поговорить с курирующим специалистом или волонтером, чтобы узнать про особенности поведения выбранной собаки или кошки, получить консультацию по уходу и питанию. Будущий владелец животного должен ответственно подойти к выбору питомца и убедиться, что сумеет создать комфортные условия для его содержания и воспитания.
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