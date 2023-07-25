https://ria.ru/20230725/zerno-1886156024.html
ЕК готова рассмотреть вывоз украинского зерна через порты Прибалтики
ЕК готова рассмотреть вывоз украинского зерна через порты Прибалтики - РИА Новости, 25.07.2023
ЕК готова рассмотреть вывоз украинского зерна через порты Прибалтики
Европейская комиссия изучит письмо литовской стороны с предложением транспортировки украинского зерна через морские порты Прибалтики, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:37
2023-07-25T13:37
2023-07-25T14:29
прибалтика
украина
еврокомиссия
экономика
зерновая сделка
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БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Европейская комиссия изучит письмо литовской стороны с предложением транспортировки украинского зерна через морские порты Прибалтики, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц."Мы получили письмо (литовской стороны – ред.) и соответствующим образом ответим на него… Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными", - сказал он. Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.В свою очередь, представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер указала, что обсуждение альтернативных путей вывоза украинского зерна активно идет в рамках специально созданной координационной платформы."Мы получили запрос от украинских властей, они направили нам несколько дней назад письмо с просьбой о введении зеленых коридоров для облегчения вывоза украинской агропродукции. Мы в настоящее время оцениваем это и ответим в соответствии с нашими процедурами", - добавила представитель Комиссии.По ее словам, обсуждение альтернативных маршрутов идет в рамках координационной платформы, "очередное заседание которой прошло в минувший понедельник, следующее состоится в ближайшее время".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230725/zerno-1886143669.html
https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html
https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прибалтика, украина, еврокомиссия, экономика, зерновая сделка
Прибалтика, Украина, Еврокомиссия, Экономика, Зерновая сделка
ЕК готова рассмотреть вывоз украинского зерна через порты Прибалтики
Представитель ЕК заявил о готовности рассмотреть вывоз украинского зерна через Прибалтику
БРЮССЕЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Европейская комиссия изучит письмо литовской стороны с предложением транспортировки украинского зерна через морские порты Прибалтики, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.
"Мы получили письмо (литовской стороны – ред.) и соответствующим образом ответим на него… Все возможности для экспорта через маршруты солидарности важны, Еврокомиссиия работает по всем направлениям, балтийские маршруты, несомненно, являются важными", - сказал он. Ранее Литва
предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши
.
Песков прокомментировал идею Прибалтики по экспорту украинского зерна
В свою очередь, представитель ЕК Мириам Гарсиа Феррер указала, что обсуждение альтернативных путей вывоза украинского зерна активно идет в рамках специально созданной координационной платформы.
"Мы получили запрос от украинских властей, они направили нам несколько дней назад письмо с просьбой о введении зеленых коридоров для облегчения вывоза украинской агропродукции. Мы в настоящее время оцениваем это и ответим в соответствии с нашими процедурами", - добавила представитель Комиссии.
По ее словам, обсуждение альтернативных маршрутов идет в рамках координационной платформы, "очередное заседание которой прошло в минувший понедельник, следующее состоится в ближайшее время".
Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ
уведомила Турцию
, Украину
и ООН
о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин
ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря
в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Путин назвал бессмысленным продолжение зерновой сделки