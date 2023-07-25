https://ria.ru/20230725/zerno-1886105569.html

В НАТО предложили вывозить зерно с Украины с помощью конвоев альянса

В НАТО предложили вывозить зерно с Украины с помощью конвоев альянса - РИА Новости, 25.07.2023

В НАТО предложили вывозить зерно с Украины с помощью конвоев альянса

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, в статье для агентства Bloomberg выдвинул идею об использовании конвоев... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:39

2023-07-25T10:39

2023-07-25T10:39

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, в статье для агентства Bloomberg выдвинул идею об использовании конвоев НАТО для экспорта по морю украинского зерна. Ставридис делает отсылку к операции США в Ормузском проливе более 30 лет назад, которая, по его словам, помогла предотвратить якобы попытку Ирана перекрыть пролив и остановить 25% мировых поставок углеводородов. Тогда Вашингтон "изменил флаг" кувейтских нефтяных танкеров, поставив их под американскую регистрацию, и обычные суда начали перемещаться в составе конвоев боевых кораблей. "Перенесемся в настоящее. С положительной стороны, из-за гуманитарного характера грузов полная смена флага черноморским судам может не потребоваться. Обоснование сопровождения, по сути, будет подпадать под широкие положения международного права, которые позволяют обеспечивать свободу международных вод, а также позволяют защищать гуманитарные перевозки в зонах конфликтов", - пишет Ставридис. Он отмечает, что ООН не сможет взять на себя такую роль "из-за способности РФ наложить вето", поэтому миссию, скорее всего, возьмет на себя либо НАТО, либо "коалиция желающих" во главе с США. "Если предположить, что речь идет о миссии НАТО, то основными средствами будут две постоянные морские боевые группы под наблюдением... (командующего Объединенными силами НАТО в Европе генерала) Кристофера Каволи", - пишет Ставридис. Он предположил, что в рамках миссии торговые суда могут объединяться в конвои из трех-пяти судов, каждый из которых будет сопровождаться парой боевых кораблей с управляемыми ракетами. "Будут задействованы значительные силы и средства ВВС для патрулирования местонахождения российского Черноморского флота... и реагирования на возможные российские воздушные атаки на корабли", - отмечает он. Для этого, по его словам, несколько эскадрилий истребителей могут быть направлены на базы НАТО на севере Турции, а также в Румынии и Болгарии. Ставридис при этом не исключает, что проводить подобные миссии может быть очень сложно и рискованно, так как они могут привести к прямой конфронтации РФ и западных союзников Украины. Он также не исключает, что политическое нежелание сотрудничать может проявить Турция, которая контролирует проход к Черному морю. Помимо этого, по его мнению, нельзя исключать непреднамеренного инцидента "сопутствующего ущерба". "Крайне важно, прежде чем начать миссию, дать публичное объяснение ее целей и масштабов, дав понять России, что мы не ищем драки, но сделаем то, что должны, для защиты конвоев", - утверждает Ставридис. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html

https://ria.ru/20230720/zerno-1885290440.html

https://ria.ru/20230720/zerno-1885338586.html

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