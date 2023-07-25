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В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 25.07.2023
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05:48 25.07.2023 (обновлено: 07:24 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886076498.html
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 25.07.2023
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
Сейсмологи засекли землетрясение магнитудой 5,0 в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T05:48
2023-07-25T07:24
курильские острова
тихий океан
елена семенова
российская академия наук
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июл — РИА Новости. Сейсмологи засекли землетрясение магнитудой 5,0 в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 12.36 (04.36 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре южнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседницы агентства, в населенных пунктах островов Курильской гряды землетрясение не ощутили, тревогу цунами объявлять не стали.
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курильские острова
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курильские острова, тихий океан, елена семенова, российская академия наук, происшествия
Курильские острова, Тихий океан, Елена Семенова, Российская академия наук, Происшествия
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

Филиал РАН: в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июл — РИА Новости. Сейсмологи засекли землетрясение магнитудой 5,0 в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 12.36 (04.36 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре южнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседницы агентства, в населенных пунктах островов Курильской гряды землетрясение не ощутили, тревогу цунами объявлять не стали.
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Курильские островаТихий океанЕлена СеменоваРоссийская академия наукПроисшествия
 
 
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