https://ria.ru/20230725/zemletryasenie-1886076498.html

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 25.07.2023

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи засекли землетрясение магнитудой 5,0 в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T05:48

2023-07-25T05:48

2023-07-25T07:24

курильские острова

тихий океан

елена семенова

российская академия наук

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июл — РИА Новости. Сейсмологи засекли землетрясение магнитудой 5,0 в районе Курильских островов, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой Геофизической службы РАН."Землетрясение магнитудой 5,0 произошло во вторник в 12.36 (04.36 мск). Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре южнее необитаемого курильского острова Онекотан. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", — уточнила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.По информации собеседницы агентства, в населенных пунктах островов Курильской гряды землетрясение не ощутили, тревогу цунами объявлять не стали.

https://ria.ru/20230721/zemletryasenie-1885403582.html

курильские острова

тихий океан

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курильские острова, тихий океан, елена семенова, российская академия наук, происшествия