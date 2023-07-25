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Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 25.07.2023 (обновлено: 17:19 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html
Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Украинское контрнаступление потерпело крах и привело к колоссальным потерям, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:17
2023-07-25T17:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинское контрнаступление потерпело крах и привело к колоссальным потерям, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России", — сказал он.По мнению эксперта, в будущем историкам будет сложно подобрать слова, чтобы описать происходящие на Украине безумие, которое приведет к гибели сотен тысяч украинцев. При этом он обратил внимание на то, что атаки ВСУ не только не дали желаемых результатов, но и обернулись против них: российские войска продвинулись на нескольких направлениях.Это не закончится хорошо для Украины, предупредил Джонсон. С каждой неделей ВСУ несут все большие потери, а натовская техника стала легкой мишенью, поэтому даже бесконечные западные поставки не смогут спасти ситуацию, заключил он.
https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886205793.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: контрнаступление ВСУ приведет к гибели сотен тысяч украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинское контрнаступление потерпело крах и привело к колоссальным потерям, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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16:19
По мнению эксперта, в будущем историкам будет сложно подобрать слова, чтобы описать происходящие на Украине безумие, которое приведет к гибели сотен тысяч украинцев. При этом он обратил внимание на то, что атаки ВСУ не только не дали желаемых результатов, но и обернулись против них: российские войска продвинулись на нескольких направлениях.
Это не закончится хорошо для Украины, предупредил Джонсон. С каждой неделей ВСУ несут все большие потери, а натовская техника стала легкой мишенью, поэтому даже бесконечные западные поставки не смогут спасти ситуацию, заключил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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