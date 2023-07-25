https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886220208.html

Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023

Умрут сотни тысяч. Зеленскому сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Украинское контрнаступление потерпело крах и привело к колоссальным потерям, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:17

2023-07-25T17:17

2023-07-25T17:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинское контрнаступление потерпело крах и привело к колоссальным потерям, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России", — сказал он.По мнению эксперта, в будущем историкам будет сложно подобрать слова, чтобы описать происходящие на Украине безумие, которое приведет к гибели сотен тысяч украинцев. При этом он обратил внимание на то, что атаки ВСУ не только не дали желаемых результатов, но и обернулись против них: российские войска продвинулись на нескольких направлениях.Это не закончится хорошо для Украины, предупредил Джонсон. С каждой неделей ВСУ несут все большие потери, а натовская техника стала легкой мишенью, поэтому даже бесконечные западные поставки не смогут спасти ситуацию, заключил он.

https://ria.ru/20230725/zelenskiy-1886205793.html

https://ria.ru/20230725/vsu-1886186549.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)