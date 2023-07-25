https://ria.ru/20230725/zdorove-1886170682.html

В Красноярском крае заработает новый формат контроля здоровья

В Красноярском крае заработает новый формат контроля здоровья - РИА Новости, 25.07.2023

В Красноярском крае заработает новый формат контроля здоровья

Мобильный центр "Лаборатория здоровья" начинает работу в разных точках Красноярска, где жители краевой столицы и территорий смогут провести диагностику... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:24

2023-07-25T14:24

2023-07-25T14:24

красноярский край

красноярск

михаил котюков

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КРАСНОЯРСК, 25 июл - РИА Новости. Мобильный центр "Лаборатория здоровья" начинает работу в разных точках Красноярска, где жители краевой столицы и территорий смогут провести диагностику состояния своего организма, сообщает минздрав региона. "В Красноярске открывается "Лаборатория здоровья". Жители города и края смогут проверить свое здоровье в мобильном центре, который будет останавливаться в общественных пространствах краевой столицы. Мероприятия, направленные на раннее выявление и профилактику заболеваний, проводятся в крае в рамках региональных программ нацпроекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении. Отмечается, что заблаговременная диагностика позволяет оценить риски и своевременно принять меры для того, чтобы начать лечение на ранней стадии либо даже скорректировать образ жизни и предотвратить болезнь. Акцию, по поручению руководителя края Михаила Котюкова, запускает Красноярский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики. "Медики "Лаборатории здоровья" проведут комплексное обследование: измерят давление, пульс, насыщение крови кислородом, проведут спирометрию, анализы крови, экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ и другое. Полученные данные можно будет использовать в ходе первого этапа диспансеризации", - сообщает пресс-служба. С выданными рекомендациями можно обратиться к участковому терапевту или в поликлинический центр медицинской профилактики для подбора тактики лечения либо дальнейших профилактических осмотров. Для обследования необходим паспорт или медицинский полис. Мобильный центр здоровья представляет собой оборудованный автомобиль марки "Газель" и медицинскую палатку. Он будет работать в выходные дни с 10.00 до 18.00 в парках и скверах города Красноярска: 29-30 июля, сквер Серебряный, 2-я Хабаровская улица, 8А; 5-6 августа, Озеро-парк "Октябрьский"; 12-13 августа, остров Татышев; 19-20 августа, остров Татышев; 26 августа, сквер "Юнга", ул. Шевченко, 56; 27 августа, парк им. 1 Мая, Центральный проезд, 9; 2 сентября, площадь перед Красноярским городским Дворцом культуры, пр. Свободный, 48; 3 сентября, остров Татышев.

https://ria.ru/20230725/goroda-1886163245.html

https://ria.ru/20230713/krasnoyarsk-1884034739.html

красноярский край

красноярск

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красноярский край, красноярск, михаил котюков