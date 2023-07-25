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Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту - РИА Новости, 25.07.2023
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Краснодарский край
 
14:19 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/zavod-1886168773.html
Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту
Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту - РИА Новости, 25.07.2023
Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту
Кубанский производитель молочных консервов и мороженого повысил выработку на 20% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:19
2023-07-25T14:19
краснодарский край
мороженое
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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Кубанский производитель молочных консервов и мороженого повысил выработку на 20% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. По данным властей, речь идет о предприятии "Лидер-Новороссийск", которое производит молочные консервы и мороженое. Завод в рамках внедрения бережливых технологий за шесть месяцев оптимизировал процесс разгрузки, складирования и отгрузки продукции. "В результате технологии бережливого производства позволили предприятию повысить выработку на 20%, снизить время протекания процесса на 12% и сократить запасы в потоке на 11%", - говорится в сообщении. Отмечается, что краевые эксперты усовершенствовали работу на складе предприятия. Для упрощения процесса сборки создали карты, показывающие, где хранится каждый продукт. Была также расширена зона отправки товаров для минимизации потери времени и увеличения производительности. Кроме того, специалисты внедрили систему контроля срока годности товаров на складе для гарантии качества продукции, добавляют в пресс-службе. В настоящее время в нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Вступить в него могут региональные производители пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
https://ria.ru/20230721/fingramotnost-1885597871.html
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мороженое
Краснодарский край, Мороженое
Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту

Кубанский завод мороженого увеличил выработку на 20 процентов благодаря нацпроекту

© РИА Новости / Николай ХижнякПроизводство мороженого
Производство мороженого - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
Производство мороженого. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Кубанский производитель молочных консервов и мороженого повысил выработку на 20% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По данным властей, речь идет о предприятии "Лидер-Новороссийск", которое производит молочные консервы и мороженое. Завод в рамках внедрения бережливых технологий за шесть месяцев оптимизировал процесс разгрузки, складирования и отгрузки продукции.
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"В результате технологии бережливого производства позволили предприятию повысить выработку на 20%, снизить время протекания процесса на 12% и сократить запасы в потоке на 11%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что краевые эксперты усовершенствовали работу на складе предприятия. Для упрощения процесса сборки создали карты, показывающие, где хранится каждый продукт.
Была также расширена зона отправки товаров для минимизации потери времени и увеличения производительности. Кроме того, специалисты внедрили систему контроля срока годности товаров на складе для гарантии качества продукции, добавляют в пресс-службе.
В настоящее время в нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Вступить в него могут региональные производители пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
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