https://ria.ru/20230725/zavod-1886168773.html

Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту

Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту - РИА Новости, 25.07.2023

Кубанский завод мороженого увеличил выработку благодаря нацпроекту

Кубанский производитель молочных консервов и мороженого повысил выработку на 20% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:19

2023-07-25T14:19

2023-07-25T14:19

краснодарский край

мороженое

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КРАСНОДАР, 25 июл – РИА Новости. Кубанский производитель молочных консервов и мороженого повысил выработку на 20% благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда", сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. По данным властей, речь идет о предприятии "Лидер-Новороссийск", которое производит молочные консервы и мороженое. Завод в рамках внедрения бережливых технологий за шесть месяцев оптимизировал процесс разгрузки, складирования и отгрузки продукции. "В результате технологии бережливого производства позволили предприятию повысить выработку на 20%, снизить время протекания процесса на 12% и сократить запасы в потоке на 11%", - говорится в сообщении. Отмечается, что краевые эксперты усовершенствовали работу на складе предприятия. Для упрощения процесса сборки создали карты, показывающие, где хранится каждый продукт. Была также расширена зона отправки товаров для минимизации потери времени и увеличения производительности. Кроме того, специалисты внедрили систему контроля срока годности товаров на складе для гарантии качества продукции, добавляют в пресс-службе. В настоящее время в нацпроекте "Производительность труда" участвуют более 270 кубанских предприятий. Вступить в него могут региональные производители пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.

https://ria.ru/20230721/fingramotnost-1885597871.html

https://ria.ru/20230719/kuban-1885177493.html

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мороженое